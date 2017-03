Großkontrollen am Bieberer Berg: Raser und Fahrer unter Drogen erwischt

Ein Bild zur Kontrolle am Bieberer Berg. Weitere Motive in der Galerie

Offenbach - An zwei aufeinanderfolgenden Tagen war das Ausbauende der Bundesstraße 448 Ort für polizeiliche Kontrollen – in erster Linie dienten sie Ausbildungszwecken. Am Mittwoch ging es vor allem um Geschwindigkeitsmessungen, am Donnerstag dagegen handelte es sich um eine allgemeine Verkehrskontrolle.

14 Studenten der Polizeihochschule in Mühlheim absolvierten nahe dem Bieberer Berg den Praxisteil „Fahrzeugkontrolle“. Von erfahrenen Kollegen lernten sie etwa, wie Autos fachgerecht angehalten werden, wie man sich als Beamter einem Fahrzeug nähert und wie die Quittungen für Verfehlungen ausgestellt werden. Bei den Kontrollen heute ging es dreieinhalb Stunden lang in erster Linie um den Zustand von Fortbewegungsmitteln und den ihrer Fahrer. Wie Polizeisprecherin Andrea Ackermann mitteilt, wurden 46 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gewunken und die 53 Insassen kontrolliert. Es gab etliche Verwarnungen, zum Teil nur wegen nicht vorzeigbarer Fahrzeugscheine, aber auch wegen schwerer Verfehlungen: So steuerte ein 43-Jähriger aus Obertshausen seinen alten Opel Astra unter deutlichem Einfluss von gerauchten Drogen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem droht ihm jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Beträubungsmitteln.

Am Mittwoch schon wurde geblitzt. Die Kommissaranwärter der Bereitschaftspolizei hatten Unterricht in Geschwindigkeitskontrolle. Ihr Unterricht wurde für einige Nutzer der B448 ausgesprochen teuer. 120 Stundenkilometer sind zwischen Obertshausen und Offenbach erlaubt, am Ende muss auf 100, dann auf 80 und in der Kurve auf 60 abgebremst werden. Im 80er-Abschnitt wurde Rekordverdächtiges gemessen: Mit 174 Stundenkilometern beziehungsweise 162 Sachen waren zwei Fahrer dort unterwegs. Das heißt jeweils 600 Euro Strafe, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Insgesamt erteilten die Beamten am Mittwoch elf Fahrverbote, darunter auch einem Mann, der schon lange keinen Führerschein mehr besitzt. Bei der groß angelegten Verkehrskontrolle wurden allein am Mittwoch 1748 Fahrzeuge kontrolliert. 168 wurden beanstandet, davon rund 100 "im Verwarnbereich", wie Pressesprecherin Andrea Ackermann auf Anfrage mitteilte.

Kontrollen dieser Art und Größe bedürften einer längerfristigen Planung, würden aber regelmäßig vorgenommen, sagte die Sprecherin weiter. Der Streckenabschnitt am Bieberer Berg eigne sich dafür insofern, als an dieser Stelle "wirklich extrem zu schnell" gefahren werde - wie die Negativrekorde allein vom Mittwoch einmal mehr bewiesen haben.