Großer Polizeieinsatz im Nordend

Offenbach - Zahlreiche Polizeiautos, maskierte Beamte und zivile Polizisten: Noch unklar sind die genauen Hintergründe eines großen Polizeieinsatzes in der Offenbach Ludwigstraße.

Mindestens sechs Mannschaftswagen der Polizei stehen in der Goethestraße, weitere in der Ludwigstraße. Polizisten sperren die Ludwigstraße ab, maskierte Beamte und zivile Ermittler stürmen laut Augenzeugenberichten ein Billard-Café in der Ludwigstraße. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um einen Einsatz im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt - es geht um Rauschgift. Die Beamten nehmen drei Männer vorläufig fest. Zur gleichen Zeit durchsucht die Polizei auch Räumlichkeiten in der Senefelderstraße. Weitere Einzelheiten der Aktion sind aber noch nicht bekannt. (san/nb)