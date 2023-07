Warum Offenbach (noch) weiter wächst

Von: Julius Fastnacht

Blick auf Offenbachs Berliner Straße: „Großstädte haben für Menschen, die von weiter weg kommen, eine Strahlkraft“, sagt Dr. Florian Breitinger. © Fastnacht

Eine Studie legt nahe: Offenbach verzeichnet weiter Zuzugs-Gewinne - allerdings geringere, als noch vor wenigen Jahren.

Offenbach, du Außenseiter: Laut einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung war Offenbach zwischen 2019 und 2021 die einzige Großstadt Hessens, die durchschnittlich mehr Zu- als Wegzüge verzeichnete. Zu verdanken hat sie das vor allem einer Gruppe, sagt Dr. Florian Breitinger.

Herr Dr. Breitinger, in der Studie stellt das Berlin-Institut fest: Viele Menschen in Hessen zieht es aufs Land. Wieso?

Es gibt Faktoren, die Leute aus der Stadt treiben. Hohe Mieten zum Beispiel. Auch der Wandel in der Arbeitswelt bietet neue Möglichkeiten, Stichwort Homeoffice. Dazu kommt eine gewisse Landlust. Leute wollen die Ruhe, das Grüne auf dem Land genießen.

Offenbach ist ein Ausreißer. Als einzige hessische Großstadt wies es einen positiven Wanderungssaldo auf. Was heißt das?

Das bedeutet: Mehr Leute ziehen nach Offenbach als aus der Stadt heraus. Der Trend ist aber auch in Offenbach negativ. Das Plus an Zuzügen war zuletzt geringer als im Vergleichszeitraum um 2010 herum. In den Zahlen schlägt die Tendenz aber nicht so stark nieder wie in Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt.

Offenbach für Menschen aus dem Ausland besonders attraktiv

Warum ist das so?

Ein Grund könnte sein: Jüngere ziehen für die Ausbildung gerne in die Großstadt. Offenbach hat eine eigene Kunsthochschule, das spielt sicher eine Rolle. Gerade vor der Familiengründung wohnen Menschen lieber im städtischen Raum. Es gibt aber einen anderen, wesentlichen Faktor.

Nämlich?

Der Zuzug aus dem Ausland ist in Offenbach für die Wanderungsgewinne verantwortlich. Großstädte haben für Menschen, die von weiter weg kommen, eine Strahlkraft. Es gibt Jobs, Bekannte, Verwandte. Leute gehen dorthin, wo sie Unterstützung bekommen. Wo es eine Community aus dem Herkunftsland gibt. Und für Offenbach als besonders migrantisch geprägte Stadt spielt das sicherlich eine Rolle. (Das Gespräch führte Julius Fastnacht)

