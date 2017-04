Grüne halten Pilotversuch für eine „Luftnummer“

Offenbach - Die Grünen halten die Anfang des Monats testweise eingeführte Tempo-30-Regelung auf einem Teilstück der Bieberer Straße nach jüngsten Beobachtungen für eine „Luftnummer“.

Der Test werde von der Stadt nur unzureichend begleitet, kritisiert Grünen-Vorstandsmitglied Frank Leithäuser, der an dem fraglichen Abschnitt der Bieberer wohnt. Wie berichtet, verspricht sich die Stadt von dem einjährigen Pilotversuch auf der nur mehrere hundert Meter langen Strecke zwischen der Bahnunterführung an der Hebestraße und dem Mathildenplatz bessere Luft und weniger Lärm. Bislang galt dort Tempo 50.

„Dass die hohe Feinstaubbelastung der Offenbacher Innenstadt notwendige Gegenmaßnahmen erfordert, ist unumstritten“, sagt Leithäuser. Doch hält sich nach seinen Beobachtungen kaum jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. „Es kann doch nicht sein, dass ein groß angekündigter Test nicht auch konsequent von der Stadt umgesetzt und kontrolliert wird“, so Leithäuser.

Seiner Meinung nach müsste für diesen Test die Ampelanlage an der Kreuzung Gerberstraße/Bieberer Straße abgeschaltet und eine sichtbare Straßenmarkierung mit Tempo 30 aufgebracht werden. Irritierend komme hinzu, dass in der Gerberstraße ein Verkehrsschild vor dieser Kreuzung die vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebe. Leithäuser: „Soweit bekannt ist, wurde eine entsprechende Bürgeranfrage dazu im Rathaus ausgesprochen lax beantwortet.“ Die Grünen würden in dieser Angelegenheit die nötige Sorgfalt und Durchsetzungskraft vermissen, um die Bevölkerung vor Schäden durch verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu schützen. (mad)