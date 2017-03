Fehlbelegungsabgabe: „Logisch und gerecht“

Offenbach - Die Offenbacher Grünen sprechen sich weiter für die Fehlbelegungsabgabe aus. „Wir halten die Fehlbelegungsabgabe für richtig“, erklärt die Grünen- Fraktionsvorsitzende Ursula Richter.

Hinter dem Wortungetüm steckt aus ihrer Sicht eine wichtige und gute Maßnahme der Wohnungspolitik: Wer wenig Geld hat, braucht eine günstige, geförderte Wohnung. Wer später mehr verdient, aber in der geförderten Wohnung bleiben will, kann das tun, muss aber die Fehlbelegungsabgabe zahlen.

„Das ist aus unserer Sicht logisch und gerecht“, äußert sich Richter in einer Pressemitteilung. „Nahezu jeder Euro, den die Abgabe einbringt, kann in die Förderung weiterer Wohnungen fließen.“ Damit würden Wohnungen gesichert, die sonst aus der Sozialbindung fallen würden, auch wenn die Abgabe in Offenbach bisher „nur“ 200.000 bis 300.000 Euro einbringe.

Die Grünen widersprechen damit Stimmen, die die Abgabe für wenig sinnvoll halten. Hintergrund ist der Bericht unserer Zeitung vom vergangenen Freitag über Ärger, den die Fehlbelegungsabgabe im Mehrgenerationenhaus an der Weikertsblochstraße verursacht. Einige Bewohner, die einst mit einem Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung eingezogen sind, werden nun zusätzlich vom Staat zur Kasse gebeten, während besser situierte Mitbewohner ungeschoren davon kommen.

Der Vorsitzende des Mehrgenerationenhauses, Jürgen Platt, würde die Abgabe gerne abschaffen, weil sie zu Ungleichheiten unter den Mietern führt. Die Grünen sehen das allerdings als einen Sonderfall. Das liege aber an dem – weit vor Wiedereinführung der Abgabe – gewählten Konstrukt in der Wohnanlage, das jetzt Nachteile bringe. Deswegen die Abgabe aber infrage zu stellen, ist laut Richter nicht nachvollziehbar. Gleichwohl unterstützen die Grünen das Mehrgenerationenwohnen in der Weikertsblochstraße und wünschen sich mehr davon für Offenbach. (stm)

