Grünes Vorzeige-Rechenzentrum in Offenbach geplant

Von: Frank Sommer

Auf dem Gelände von Akzo Nobel - zwischen Mühlheimer Straße, Kettelerstraße und Kuhmühlgraben gelegen - soll ab Ende 2025 das neue Rechenzentrum entstehen. © Häsler

Das Unternehmen Cloud HQ plant ein drittes Rechenzentrum in Offenbach - dank städtischer Vorgaben soll ein ökologisches Vorzeigeprojekt daraus werden.

Offenbach – Auf dem Gelände von Akzo Nobel an der Kettelerstraße entsteht ein neues Rechenzentrum: Die Firma Cloud HQ, deren erstes Zentrum am Lämmerspieler Weg gerade in Betrieb genommen wird, baut auf 50 000 Quadratmetern ein Zentrum mit 92 Megawatt IT-Last.

Im Gegensatz zum ersten, bei Bürgern und Naturschützern umstrittenen Projekt wird alles anders: Es soll ein ökologischen Vorzeigeobjekt sein. „Das Gebäude wird im Inneren des Geländes stehen, wir werden daher sehr viel Fläche, die jetzt bebaut ist, entsiegeln“, sagt Peter Knapp, Geschäftsführer von Cloud HQ Deutschland. Die Bäume, die jetzt schon dort stehen, werden bleiben, außerdem werden neue hinzukommen. „Das wird ein richtiges Wäldchen sein, das das Gebäude umgibt.“

Abwärme wird Energieversorger zur Verfügung gestellt

Die Fassade des Zentrums soll begrünt werden, auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage entstehen. Den immensen Strombedarf wird diese freilich nicht annähernd decken können. „Aber auch wenn es nur zwei Prozent der Energie ist, wird die hier erzeugt“, so Knapp. Der Strom kommt sonst aus erneuerbaren Energien. „Momentan läuft so etwas über Zertifikate oder Verträge mit Strom- oder Windkraftwerken, aber bis das Zentrum in Betrieb geht, dauert es noch, dann haben wir vielleicht mehr Optionen“, sagt Knapp.

Momentan laufen Untersuchungen bezüglich der Fledermauspopulation auf dem Gelände, auch Schneisen für die dortigen Tiere würden berücksichtigt. Der größte Kritikpunkt bei Rechenzentren, die Nutzung der Abwärme, ist bereits geregelt: Die wird komplett der EVO zur Verfügung gestellt, die sie in das städtische Fernwärmenetz einspeist.

Veränderter Ton in der Diskussion

„Man darf sich aber keine Illusionen machen: Die EVO muss dafür stark ins Fernwärmenetz investieren“, betont Knapp. Denn für die Menge, die das Zentrum liefert, sei das jetzige nicht ausgelegt. „Diese Dimensions- und Ausbaufrage wird in Diskussionen um Rechenzentren gern übersehen“, klagt Knapp.

Datencenter am Lämmerspieler Weg Das erste Rechenzentrum von Cloud HQ wird aktuell in fünf Abschnitten in Betrieb genommen: Raum für Raum werden auf der 56 000 Quadratmeter großen Fläche Server installiert und getestet. Auf dem Dach wird die Kühlung schrittweise aufgebaut, die Stromlast nach und nach hochgefahren. Bis Jahresende soll das Zentrum ausgelastet sein. Der Bau des zweiten, identisch dimensionierten Rechenzentrums am Lämmerspieler Weg beginnt frühestens 2024. Das hänge von der Kundennachfrage ab, sagt Geschäftsführer Peter Knapp.

Die Diskussion, vor einigen Jahren scharf geführt, habe sich merklich geändert: Kürzlich war Knapp in Darmstadt beim BUND als Redner zu Gast – vor drei Jahren undenkbar. „Unser Projekt wird mit Interesse verfolgt.“

Öffentliche Nutzung von Rechenzentren ist unrealistisch

Die Versachlichung sei gut, allerdings gebe es immer noch Falschinformationen, die ihn ärgern. „Sogar Architekten fragen an, ob sich eine Gastronomie auf dem Dach oder eine öffentliche Tiefgarage einplanen ließen. Das ist Unsinn: Rechenzentren sind Bestandteil der kritischen Infrastruktur – einen Freizeitpark können wir da nicht herum bauen.“ Die Zentren seien Hochsicherheitsbereiche, schon das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), aber auch die Kunden, die dort ihre Server installieren, würden der von einigen Bürgern geforderten öffentlichen Nutzung einen Riegel vorschieben.

Kein Geheimnis ist, dass die ökologische Ausrichtung das Ergebnis von städtischen Vorgaben ist: „Es wurden uns im Vorfeld klare Rahmenbedingungen gegeben und das ist gut – damit können Unternehmen, gumgehen“, sagt Knapp. In einem „guten, demokratischen Diskurs“ sei verhandelt worden, allerdings habe man auch „mehr als einmal den Punkt erreicht, an dem die wirtschaftlichkeitsrechnung auf der Kippe stand“. Die Kosten seien bei diesem Projekt durch die Auflagen stark erhöht – doch Knapp zeigt sich überzeugt, dass sich mit dem neuen Rechenzentrum Geld verdienen lasse.

Akzo Nobel verlässt kommendes Jahr das Gelände

Bis das Zentrum steht, wird ohnehin noch Zeit vergehen: Cloud HQ hat gerade erst das Gelände von Akzo Nobel erworben, der Auszug von Akzo Nobel erfolgt schrittweise ab dem dritten Quartal kommenden Jahres. Ende 2024 wird das Areal an Cloud HQ übergeben, der Abbruch der Bestandsgebäude erfolgt frühestens 2025. „Der Baubeginn kann frühestens Ende 2025, Anfang 2026 erfolgen, der operative Betrieb ist ungefähr 2027 oder 2028 möglich.“

Gebraucht werde das Zentrum, allein schon der Digitalisierung der der weiteren KI-Entwicklung wegen, die hohe Datenkapazitäten benötigt. Für Offenbach lohne sich das Zentrum, betont Knapp: „Wir investieren rund 1,5 Milliarden Euro in Offenbach. Und allein Equinox in Frankfurt hat 600 Mitarbeiter – wir werden hier ebenfalls viele Arbeitsplätze schaffen.“

