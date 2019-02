Grundsteuer: Petitions-Starter Wolfgang Lotter im Zweifel

Offenbach – Mehr als 3600 Menschen haben Wolfgang Lotters Online-Petition gegen die geplante Erhöhung der Grundsteuer B unterschrieben.

„Adressat zur Schließung des kommunalen Haushaltslochs sollte nicht der Offenbacher Bürger sein, sondern die Politiker in Wiesbaden und Berlin", formuliert der 75-jährige Rumpenheimer im Internet seinen Unmut. Mit uns sprach er über die Demonstration, die er ursprünglich für heute geplant hatte.

Werden Sie vor der Parlamentssitzung am Donnerstag noch eine Kundgebung oder Demonstration abhalten?

Nein, ich habe die Demo wieder abgesagt, und zwar mangels Leuten, die mich unterstützen. Ich kann die Kosten nicht alleine übernehmen. Die Versicherung, die Beschallungsanlage – das kostet alles Geld. Aber da ist keiner bereit, zehn Euro dazuzugeben. Von meiner Seite aus findet heute also keine Demonstration statt.

Auch andere Akteure wie die AG Wohnen sind in Offenbach darum bemüht, die Erhöhung der Grundsteuer B zu vermeiden - wäre es eine Option für Sie, sich bei ihnen anzuschließen?

Nein, der AG Wohnen werde ich mich nicht anschließen. Die haben Verbindungen zu den Linken, und mit denen habe ich überhaupt nichts am Hut. Wenn ich mich dort anschließe, kommen die Leute, die ich eingeladen habe, zu der Demonstration und sehen deren Plakate und Flaggen. Meine Leute wundern sich dann, wo ich sie da hingeholt habe. Das will ich nicht.

In Ihrer Petition erwähnen Sie die Verantwortung von Land und Bund - werden Sie Ihre Petition gegebenenfalls ausweiten und an die nächsthöhere Instanz gehen? Wie beabsichtigen Sie, weiterzumachen?

Wahrscheinlich werde ich nicht weitermachen. Aber wenn doch, dann mindestens auf bundesweiter Ebene. Es heißt ja schließlich „Offenbach ist überall“.

Sie bezeichnen sich selbst als eigentlich unpolitisch - woher kommt im Alter von 75 Jahren plötzlich doch noch das politische Engagement?

Ganz einfach – vorher habe ich so eine Unverschämtheit in Offenbach ja noch nicht erlebt! Bislang bin ich bei allen Dingen, die hier in der Stadt politisch gelaufen sind, ruhig geblieben. Aber jetzt ist das Fass nicht nur übergelaufen, es wurde regelrecht überschwemmt.

Das Interview führte Marian Meidel

