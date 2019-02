Grundsteuer: Rolle rückwärts schon geplant?

Offenbach – Heute geht es ans Eingemachte: Während die Parlamentarier um 18 Uhr im Haupt- und Finanzausschuss auch die „Hebesatzsatzung 2019“ diskutieren, plant die AG Wohnen für 18.30 Uhr eine Kundgebung mit Info-Stand auf dem Stadthof (in Höhe der Löwen-Apotheke).

Initiator Volker Behrens rechnet mit gut 100 Teilnehmern, die ihrem Unmut Luft machen wollen. Dass beide Gruppen miteinander ins Gespräch kommen, ist eher unwahrscheinlich. Derweil verstärkt sich der Eindruck, dass einige Politiker zwar nicht zurückrudern, aber ihr (Partei-) Schiff in seichtere Gewässer lenken möchten. Tenor: Wir sind unglücklich mit der Entscheidung, aber.

Mittlerweile sind die blanken Fakten bekannt: Die Stadt plant, die Grundsteuer B von 600 auf 995 Punkte anzuheben. „Ihr müsst da mehr machen“, lautet die Botschaft aus einem Stadtteil an die Redaktion. Im Bekanntenkreis heißt es: „Wir sehen uns am Montag auf der Demo!“ Dass die Stimmung in Offenbach kippen könnte, vernehmen wohl auch die Kommunalpolitiker. Die Tansania-Koalitionäre bringen für die entscheidende Sitzung (Donnerstag, 28. Februar, 17 Uhr) einen sogenannten Haushaltsbegleitantrag ein. Tenor: Das Parlament unterstützt den Magistrat, bei der Landesregierung und auf Bundesebene für eine bessere finanzielle Ausstattung der Stadt zu kämpfen. Überschrieben ist der Antrag: „Stadtfinanzen nachhaltig sichern.“ Das würde sicher jeder unterschreiben.

Alles zur Grundsteuer-Erhöhung und zur Kommunalpolitik in Offenbach

Am Wochenende meldet sich nun mit der FDP einer der kleineren Tansania-Partner – neben CDU, Grünen und Freien Wählern – zu Wort. Die Freien Demokraten wollen sich perspektivisch nicht mit einem Grundsteuerhebesatz auf dem Niveau von 995 Punkten abfinden. „Die Stadt dürfe sich nicht an höhere Grundsteuereinnahme gewöhnen“, so Fraktionschef Oliver Stirböck. Deshalb habe die Koalition auch den Begleitantrag auf den Weg gebracht, der eine regelmäßige Überprüfung der finanziellen Spielräume sicherstellt.

„Sollten sich aufgrund geringerer Belastungen bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben der Stadt oder höherer Einnahmen Möglichkeiten ergeben, muss die Grundsteuer wieder gesenkt werden“, erläutert Stirböck den Senkungsmechanismus des Antrags und gibt den Ball an Wiesbaden und Berlin weiter.

„Das Land hat hier noch an manchen Stellen Luft nach oben“, behauptet der FDP-Politiker, der seit dieser Legislaturperiode die Offenbacher Farben im Landtag vertritt. Das Ziel, den Hebesteuersatz in naher Zukunft wieder zu senken, sei allerdings auch aufgrund der Perspektiven beim gewerblichen Wachstum nicht unrealistisch. Im Kaiserlei sieht Stirböck eine 1-A-Lage. Sein „Filetstückcharakter“ spreche sich immer mehr rum. Die Chancen für Gewerbe-Ansiedlungen, „die substanziell die Finanzsituation der Stadt verbessern“, beurteilt Oliver Stirböck als gut.

„Bei Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing gibt es zudem eine gute Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister Felix Schwenke und der Koalition“, meint Stirböck. Darüber könnten auch „Irritationen über einen als unredlich empfunden Kurs der SPD-Kampagnenführung zur Grundsteuer nicht hinwegtäuschen“, so der Freidemokrat.

Aus Sicht Stirböcks ist die Erhöhung aufgrund klarer rechtlicher Vorgaben „aktuell unvermeidlich“. Das sieht Dennis Lehmann genauso. Der Fraktionschef der Freien Wähler befindet: „Niemand in Offenbach freut sich über die Erhöhung der Grundsteuer. Auch wir sind alles andere als erfreut darüber. Wir haben aber eine Verpflichtung gegenüber den Menschen in unserer Stadt, die wir sehr ernst nehmen. Schulen müssen jetzt gebaut beziehungsweise saniert werden, damit die Kinder in Offenbach in Zukunft nicht auf der Straße stehen.“ Auf Linie gebracht heißt es auch für den kleinsten Tansania-Partner: „Die Grundsteuer muss mittel- bis langfristig wieder gesenkt werden. Nur unter dieser Voraussetzung gehen die Freien Wähler die Grundsteuererhöhung mit.“ (mk)