CDU sieht kein Potenzial für geringere Grundsteuer

Offenbach – CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Walter erkennt in den jüngsten Ausführungen der SPD zum Haushaltsproblem eine für ihn begrüßenswerte grundsätzliche Zustimmung zur Erhöhung der Grundsteuer.

Die Vorschläge der Genossen, wie der von der Tansania-Koalition für notwendig erachtete Anstieg von auf 600 auf 995 Punkte auf 895 begrenzt werden könnte, wischt er allerdings vom Tisch. Sie seien „erkennbar unzureichend“ oder sogar „unsinnig“.

Den SPD-Ideen, wie die dazu notwendigen 4,6 Millionen Euro im Jahr einzusparen wären, will Roland Walter nicht folgen. Es gebe keine Addition, die erkläre, wie die hundert Punkte weniger zu erreichen seien. Einige der genannten Zahlen hält er auch für falsch. Der Christdemokrat glaubt nicht, dass eine Erbringung von Leistungen durch die Stadtwerke Holding (SOH) anstelle der bisherigen Ausschüttung an die Stadt helfen würde, 900.000 Euro Kapitalertragsteuer einzusparen. Er sieht nur 750.000 Euro. „Aber selbst wenn man das gedanklich so ansetzt, dann fehlen im Haushalt unmittelbar weitere 2,5 Millionen Einnahmen – die dann an anderen Stellen im Haushalt kompensiert werden müssten“, meint Walter.

Grundsteuer: CDU dreht den Spieß um

Beim SPD-Vorschlag, auf mehr als nur 20 Stellen (von 115 neuen, die Tansania für notwendig hält) zu verzichten, vermisst Walter konkrete Zahlen und Angaben. Und er dreht den Spieß um: „Dann muss aber der SPD-Oberbürgermeister, der auch Personaldezernent ist, und der die Stellenpläne abgezeichnet hatte, die Servicequalität im Rathaus gewährleisten, und das bei einer wachsenden Bevölkerungszahl.“ Über dieses Ansinnen könne nur den Kopf schütteln, wer sich in der Stadtgesellschaft, aber auch in der Verwaltung auskenne.

Walter weist auch darauf hin, dass die als Einsparpotenziel gesehene, 300.000 Euro teure Renaturierung der Mainauen durch Ausgleichsabgaben refinanziert würde. Und die Einrichtung eines Tierfriedhofs koste als ESO-Projekt den städtischen Haushalt nichts.

„Das ist nur als politisches Kabarett zu bewerten“

Die Investition für die Elektro-Busse sieht Walter als unumgänglich an, um die Feinstaub-Grenzwerte einzuhalten und dadurch Fahrverbote zu verhindern. Die Stadtpolizei ist für den Fraktionschef an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Neue Stellen seien auch notwendig, weil Bürger einer Großstadt ein Recht darauf hätten, zu jeder Zeit bei der Stadtpolizei Hilfe zu bekommen.

Der zweite GBO-Geschäftsführerposten, den die SPD streichen will, hat laut Walter nichts mit dem Haushaltsplan der Stadt zu tun. So auch der Verlustausgleich für Stadthalle und Capitol. Der SPD-Forderung, das Land solle die Kosten für die Schulbauten übernehmen, fehlt in den Augen des CDU-Mannes jede rechtliche Grundlage: „Das ist nur als politisches Kabarett zu bewerten.“ (tk)

