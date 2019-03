+ Felix Schwenke rechnete mit der CDU ab. © tk

So geriet die Rede von Verwaltungschef Felix Schwenke (SPD) streckenweise zu einer Abrechnung mit CDU-Fraktionschef Roland Walter, der ihn zuvor in seiner Haushaltsrede verbal attackiert hatte. „Wir können das hier ein für alle Mal klären: Ich werde mir weder von dir noch von sonst jemandem einen Maulkorb verpassen lassen!“, rief der OB in Richtung Walter. Wie weit dessen Machtanspruch als führender Vertreter der regierenden Tansania-Koalition geht, machte Schwenke an einem Beispiel deutlich. So habe ihm Walter in Aufsichtsratssitzungen von städtischen Gesellschaften mit Blick auf anzugehende Projekte genau vorschreiben wollen, mit wem er in welcher Reihenfolge zu verhandeln habe.



Schwenke warnte zudem vor zu viel Euphorie, die Grundsteuer könne schnell wieder gesenkt werden. Die beschlossenen 995 Prozent seien nur zu halten, wenn die zum jetzigen Zeitpunkt sicher realistischen Prognosen zum Anstieg der Gewerbesteuer auch zu halten seien und das Zinsrisiko gering bleibe. Wegen dieser Unwägbarkeiten gelte es, weiter Druck auf Bund und Land zumachen. „Wir stellen berechtigte Forderungen in Wiesbaden und Berlin, das ist kein Jammern“, bezog sich Schwenke erneut auf Vorwürfe von Unionsfraktions-chef Walter.