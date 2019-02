Grundsteuererhöhung: Offenbacher machen ihrem Unmut Luft 

Mehr als 200 Demonstranten

Offenbach – Kein Thema erhitzt derzeit die Gemüter in Offenbach so sehr wie die geplante Erhöhung der Grundsteuer B, über die das Stadtparlament am morgigen Donnerstag abstimmt. Von Marian Meidel