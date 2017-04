Gute Chancen auf Lehrstelle in Region

Offenbach/Hanau - Im Rhein-Main-Gebiet fürchten viele Firmen einen Fachkräftemangel. Nicht nur deshalb haben junge Menschen gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Von Marc Kuhn

In der Region Offenbach würden bis 2020 rund 10.000 Fachkräfte fehlen, sagte Friedrich Rixecker, bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach für Aus- und Weiterbildung zuständig, unserer Zeitung. Diese Zahl werde nach aktuellen Prognosen sogar noch steigen. „Nur 18 Prozent dieser Fachkräfte benötigen einen akademischen Abschluss – der Löwenanteil entfällt also auf beruflich Qualifizierte.“

Die Unternehmen bieten den Schulabgängern im nächsten Ausbildungsjahr jede Menge Möglichkeiten. In der IHK-Lehrstellenbörse sind für Herbst für die Region Offenbach 385 Angebote vorhanden. Eine große Auswahl an Ausbildungsplätzen, dualen Studiengängen und Weiterbildungen finden Schüler und Fachkräfte auf der Bildungsmesse gOFfit, die am 19. und 20. Mai in der Stadthalle in Offenbach stattfindet. Alle Informationen zu den Ausstellern und dem Rahmenprogramm sind unter www.goffit.de zu finden.

Die Lehrstellenbörse für den Bezirk der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern verzeichnete im Januar etwa 140 Angebote. Sie sei nicht regional abgegrenzt, sondern spreche potenzielle Azubis überregional an, erklärte die Kammer. „Nicht nur die gesamte Metropolregion, sondern ganz Deutschland ist von den Bewerbern zu recherchieren.“

Auch in Frankfurt bieten Firmen den Schulabgängern jede Menge Chancen im nächsten Ausbildungsjahr. Derzeit meldet die IHK-Lehrstellenbörse mehr als 870 Angebote für Herbst im Kammerbezirk Frankfurt, der die Stadt sowie den Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis umfasst. Menschen mit Berufsausbildung machen aktuell rund 80 Prozent der Fachkräftelücke aus. Derzeit fehlen in Hessen zwar 15.000 Akademiker, vor allem aber 22.000 beruflich Qualifizierte im kaufmännischen und 35.000 im technischen Bereich, wie die IHK berichtete.

Beratung zu offenen Ausbildungsplätzen und dualen Ausbildungsberufen gibt es am Stand der IHK Frankfurt während der Messe Einstieg am 21. und 22. April jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Messe Frankfurt. Nach Ansicht der IHK Offenbach ist es wichtig, dass die Schulen – auch die Gymnasien – verstärkt auf Berufsorientierung setzen, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern. „Der Vorstoß der Landesregierung, diese Partnerschaft zwischen Schulen und Unternehmen in einer Novelle des Schulgesetzes zu erschweren, geht also in die ganz falsche Richtung.“

Auch die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung könne dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, erläuterte Rixecker von der IHK Offenbach. Die Kammer finanziere ein Projekt zur Integration in Ausbildung und Beschäftigung. Der Weg in Ausbildung fordere eine intensive Betreuung. „Immerhin betreuen wir inzwischen 140 Flüchtlinge, von denen wir bislang 40 an Unternehmen vermitteln konnten“, sagte Rixecker.

So wenig Jugendliche wie noch nie haben im vergangenen Jahr in Deutschland eine Berufsausbildung begonnen. Etwa 510 900 junge Frauen und Männer starteten eine Lehre, wie das Statistische Bundesamt laut dpa in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,1 Prozent weniger als 2015 und ein neuer Tiefstand. Gründe sind nach Einschätzung der Statistiker der Trend zum Studium und die geringere Zahl von Menschen in der Altersgruppe, die für eine Ausbildung in Frage kommt – aus demografischen Gründen.

Mit dem Tiefstand setzte sich der seit 2011 anhaltende Abwärtstrend bei den Neuverträgen fort. Der größte Ausbildungsbereich Industrie und Handel, zu dem auch Banken und Versicherungen gehören, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rückgang von zwei Prozent. Auch in Hauswirtschaft und Landwirtschaft zog es weniger Azubis.

Beliebter war hingegen der Öffentliche Dienst. Dort wurden 1,6 Prozent mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Ein Plus gab es auch im Handwerk (0,3 Prozent) und bei freien Berufen (0,5 Prozent). Das deutsche Handwerk beklagte allerdings jüngst, dass die Zahl der jährlich neu eingestellten Auszubildenden seit dem Beginn dieses Jahrzehnts um mehr als 70.000 zurückgegangen sei.

Insgesamt befanden sich Ende Dezember 2016 etwa 1,3 Millionen Jugendliche in einer Ausbildung im dualen System. Das waren genau ein Prozent oder 13.900 weniger als im Vorjahr. Eine duale Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und umfasst neben der betrieblichen Arbeit auch Unterricht in der Berufsschule.

