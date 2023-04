Gutes Wetter in Offenbach, Hanau, Darmstadt wieder vorbei – „Extremwetterlagen“ über Europa

Von: Florian Dörr

Wann setzt sich der Frühling in Offenbach, Hanau und Darmstadt endlich richtig durch? Die Experten glauben: Erst einmal ist noch Geduld nötig.

Offenbach - Teils praller Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad: Das Wetter meinte es mit den Menschen in Offenbach, Hanau und Darmstadt gut in den vergangenen Tagen. Der Frühling schien angekommen. Doch nun ist klar: So richtig durchsetzen konnte er sich noch nicht. Denn zum Start der neuen Woche wird es wieder merklich kälter. Auch viel Wind, kurze Gewitter und reichlich Regen wird von den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwartet. Bereits am Sonntag (23. April) blitzte und donnerte es in Kassel und Nordhessen zeitweise.

Und damit muss auch in der kommenden Woche zunächst gerechnet werden: Am Montag (24. April) weht stärkerer Wind in Hessen, dazu sagt der DWD Schauer und Gewitter voraus. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 13 und 16 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 10 Grad. Im Bergland seien zudem stürmische Böen möglich. Noch ungemütlicher wird es danach in Hessen: „In der Nacht zum Dienstag vor allem im Süden aus meist dichter Bewölkung weiterhin zeitweise schauerartig verstärkter Regen möglich, einzelne Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad.“ Auch für Offenbach, Hanau und Darmstadt wird Niederschlag erwartet.

Wetter in Offenbach, Hanau und Darmstadt: „Beständiges Frühlingshoch ist nicht in Sicht“

„Ein beständiges Frühlingshoch ist nicht in Sicht“, erklärt auch Wetterexperte Dominik Jung. Bis Anfang Mai werde sich daran wohl nichts ändern.

Sonnenschein über Offenbach, Hanau und Darmstadt dürfte in den kommenden Tagen die Ausnahme werden. (Archiv) © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Was heißt das konkret für Offenbach, Hanau und Darmstadt? Auch am Dienstag bleibt das Wetter laut der Meteorologen ungemütlich, aber weniger windig. Der Himmel sei wechselnd bewölkt, dazu gebe es hier und da Schauer oder schauerartigen Regen. Am Mittwoch sei sogar noch einmal mit Frost zu rechnen. Wenig überraschend daher die Prognose für Hessen, dass sich in den höchsten Lagen des Landes sogar Schnee unter den Regen mischt.

Wetter in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Zweite Wochenhälfte wird zumindest wieder wärmer

Doch: Während in der zweiten Wochenhälfte der Niederschlag bleibt, steigen dann zumindest die Temperaturen wieder an. Beim DWD zeigen Daten, dass auch das Knacken der 20-Grad-Marke kein Ding der Unmöglichkeit ist.

Wilde Wetter-Wechsel also auch in Offenbach, Hanau und Darmstadt. Woher es kommt? Meteorologe Jung meint mit einem Blick auf die Lage über Europa: „Extremwetterlagen stehen sich gegenüber. In Spanien und Portugal herrscht große Hitze und Dürre. Seit über einer Woche messen die Wetterstationen im Süden von Spanien und Portugal bereits 30 bis 32 Grad und nun kommt es noch heftiger.“ Denn: Während es etwa in Offenbach, Hanau und Darmstadt in den kommenden Tagen erst einmal ungemütlich wird, werden in Spanien und Portugal in der Spitze bis zu 38 oder 39 Grad erwartet. „Das sind absolute Rekordtemperaturen für April. Forscher warnten: Der Klimawandel bringt uns mehr Extremwetter.“ (fd)