Lobeshymnen aus Frankfurt für Hafenviertel

Offenbach - Im Zuge der „Nacht der Museen“ wurde in Offenbach der neue Hafenplatz offiziell eingeweiht. Er markiert das Zentrum des neuen Stadtquartiers an der Grenze zu Frankfurt.

Der extra angereiste Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann beschwor somit auf der Festbühne eine neue Freundschaft zwischen den beiden Nachbarstädten: „Menschen verlieben sich ineinander jenseits der Gemarkungsgrenzen.“ Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig schien bemüht, diese Schwärmerei noch zu überflügeln. Nicht nur das schöne Wetter inmitten eines „grauenvollen Frühjahrs“ lobte sie, sondern sie zeigte sich auch beeindruckt vom neuen Stadtteil der Nachbarstadt. Doch noch mehr interessiere sie das „Offenbacher Hinterland“. Dieses sei „nicht so gentrifiziert“, und es erinnere sie, die lange in der Berlin gelebt habe, eher an Kreuzberg. Bei so viel Frankfurter Schmeichelei brauchten Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider und der ehrenamtliche Stadtrat Felix Schwenke keine großen Worte mehr zu verlieren. Deshalb machten die Politiker auf der Bühne schnell Platz für die Popsängerin Mine, die vom Frankfurter Sinfonieorchester begleitet wurde.

Ein paar Informationen zum neuen Platz gab es dann aber doch noch: Bozica Niermann von der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft OPG erläuterte, dass sukzessive Teile des neuen Stadtviertels am Hafen mit einer Feierlichkeit eingeweiht wurden. 2013 war die Hafentreppe dran, im vergangenen Jahr die Brücke. Kurz vor Weihnachten war die wellenförmig angelegte Oberfläche des Hafenplatzes fertiggestellt worden. Die offizielle Einweihung des Platzes in Verbindung mit der „Nacht der Museen“ sollte einen Anziehungspunkt für das Publikum beider Nachbarstädte bieten.

Aufgrund des Besucherandrangs wurde darauf verzichtet, die Wasserspiele der drei jeweils anderthalb Tonnen wiegenden Brunnenschalen anzuschalten. „Normalerweise ist der Brunnen aber täglich in Betrieb. Das Wasser bleibt teilweise in den Schalen stehen, sodass Kinder darin spielen können“, so Niermann. Gestaltet wurde das Brunnenensemble aus patiniertem Stahl von der Firma Metallatelier, während die Freiraumplanung auf das Studio Dreiseitl zurückgeht. „Ich stamme aus dem Ruhrgebiet. Der bewusste Umgang mit dem industriellen Erbe, der beim Offenbacher Hafen erkennbar ist, erinnert mich daran“, so Niermann.

Unter den zahlreichen Gästen, die sich vor der Konzertbühne versammelt hatten, befanden sich auch Hildegard und ihr Ehemann. Beide leben seit anderthalb Jahren am Hafen: „Uns gefällt es hier. Und heute bekommen wir sogar ein solches Event vor der Haustür geboten.“ Allerdings äußerte Hildegard auch Sorge, dass der nun öffentlich zugängliche Hafenkran zu einem lauten oder womöglich auch gefährlichen Treffpunkt Jugendlicher werden könnte.

Der junge Malte, der mit seiner Freundin hoch zur Kran-Plattform gelaufen ist, sah das von der anderen Seite: „Sicher kann das ein guter Treffpunkt werden. Es ist ja auch ein schöner Ausblick von dort oben.“ Dann wurde der Zugang wieder für die Performance des Tanztheaters „Antagon“ kurzzeitig gesperrt. Tino Mackiol und Ingrid Schmidt vom Infoteam des Regionalparks RheinMain verteilten davor Broschüren zu Routen und Veranstaltungen, während in einem der Vorgärten spontan ein kleines privates Feuerwerk entzündet wurde.

In der nahe gelegenen Kressmann-Halle fand zudem die Kunstausstellung „Duo“ statt, und in der gegenüber gelegenen ehemaligen Hafenmeisterei betrachteten viele interessierte Besucher Fotografien zur Entwicklung des Hafen-Areals. (cmw)