Eklige Mischung aus Freizeit-Abfall und Kadavern

Kein schöner Anblick zum Frühstück, aber unumgänglich: Leser Tomaso Murra hat die Sauerei vom Karfreitag dokumentiert – im Mainwasser am Hafen dümpeln Dreck und Fischleichen. Weitere Motive in der Galerie

Offenbach - Erst vergangene Woche wurden die gemeinsamen Anstrengungen gelobt und beschworen, Sauberkeit in Offenbachs neuem Stadtteil zu garantieren. Über die Feiertage ist dann ein Scheitern der guten Absicht zu betrachten und zu riechen gewesen. Von Thomas Kirstein und Martin Kuhn

„Offenbachs Vorzeige-Location wird von der Wirklichkeit eingeholt“, schreibt Leser Tomaso Murra: Im Hafenbecken sammelt sich der Müll, eingerahmt von riesigen, penetrant stinkenden toten Fischen. Das lädt am Karfreitag nicht gerade zum Verweilen ein. Auch Gästen der benachbarten Gastronomie könnte der Appetit nicht nur auf Fisch vergangen sein. Es hätte nicht sein müssen. Das von einem vermeintlichen Fischsterben informierte Umweltamt hatte bereits am Gründonnerstag den Stadtdienstleister ESO unterrichtet. Doch dort ist es „hängen geblieben“, wie Stadtwerke-Sprecherin Regina Preis einräumt: „Wir können nur um Entschuldigung bitten.“ Gestern wurde gereinigt. Offenbachs Ordnungs- und Sauberkeitsdezernent Bürgermeister Peter Schneider regt an, dass sich der ESO für die Zukunft Netze oder Kescher zum Abfischen zulegt.

+ Am übernächsten Freitag wird Staatsminister Tarek Al-Wazir in seiner Heimatstadt den zum begehbaren Kunstwerk umgestalteten Blauen Kran als neue Attraktion der Regionalparkroute eröffnen. Es ist davon auszugehen, dass sich dann das Hafenbecken (hier ein Foto von Leser Michel Heilmayer) in untadeligem Zustand zeigt. © p Heike Hollerbach, die Chefin des Umweltamts, kann allerdings Bedenken zerstreuen, das Ableben der Flussbewohner (möglicherweise Karpfen) stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vermüllung des Hafenbeckens. Der im Prinzip tote Mainarm ist keineswegs umgekippt, wie befürchtet wurde. „Die Fische sind sozusagen mechanisch geschädigt“, sagt Hollerbach. Schuppen sind abgeschabt, Schwanzflossen fehlen, Wirbelsäulen scheinen gebrochen. Das könnte auf unvermeidliche Kollisionen mit Schiffs- oder Bootsschrauben hindeuten. Normalerweise werden die Kadaver mit dem Fluss davon gespült, diesmal könnte sie ein ungünstig wehender Wind ins Hafenbecken getrieben haben.

Dieser Teil der wirklich unsäglichen Sauerei an der untersten Stufe der beliebten Hafentreppe hätte dann eine natürliche Ursache. Für den Rest ist die Freizeitgesellschaft verantwortlich. „Wir beobachten solche Erscheinungen immer wieder“, bedauert Bürgermeister Peter Schneider. Auch am Wetterpark oder an Bürgels Reichstag sei das zu registrieren. Der Grünen-Politiker betont ein stringentes Vorgehen: „Man muss aufpassen, dass nicht der Eindruck entsteht, es sei uns egal.“

Aktuell war das im Hafengebiet, dem viel gelobten und überregional prämierten Offenbacher Projekt, nicht zu vermeiden. Weil das neue Stadtviertel auch zwecks Verbesserung eines lokalen Schmuddel-Images hochgezogen wird, will sich die Stadtregierung daher gerade dort „äußerst sensibel“ zeigen. Tote Fische und angespülter Müll passen eben nicht ins Hochglanz-Image. Erst vor gut zehn Tagen hat Schneider die Stadtpolizei angewiesen, verstärkte Kontrollen vorzunehmen und zu ahnden, was in der juristischen Behördensprache „Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz“ heißt.

„Wir sind jeden Tag vor Ort“, sagt Peter Schneider über die Maßgabe. Das heißt: Ab sofort gibt’s mehr Streifen am Mainvorgelände und im Hafengebiet. Wilde Abfallentsorgung kann ein Verwarngeld von 55 Euro zur Folge haben – zumindest für diejenigen, die sich nicht vom Anblick städtischer Uniformen abhalten lassen, ihren Dreck in die Landschaft zu werfen.