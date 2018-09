Anonyme Flugblätter: Hafenschule wehrt sich gegen Vorwürfe

Offenbach - Die Flugblätter sind bunt, aufwendig gemacht und anonym. Ein bislang unbekannter Verfasser beschreibt in ihnen angebliche Missstände in der Hafenschule und ruft Eltern dazu auf, seine Anliegen zu unterstützen. Von Matthias Dahmer

Die Leitung der Hafenschule, der Elternbeirat und das Staatliche Schulamt, die sämtliche Vorwürfe zurückweisen, können sich die Aktion nicht erklären. Konkret wird der Schule in den anonymen DIN-A5-Blättern unter anderem vorgeworfen, dass Lehrer „auf Kosten der Kinder und Eltern“ unentgeltlich das Mittagessens-Angebot nutzten und dass Eltern beim Abholen ihrer Kinder die Schule nicht betreten dürften. „Das entspricht alles nicht den Tatsachen“, sagt Rektorin Bianca Kindermann. Auch für Schulamtschefin Susanne Meißner sind die Anschuldigungen aus der Luft gegriffen.

In Abstimmung mit dem Schulamt wurde gestern ein Schreiben an alle Eltern verfasst, in dem sich Elternbeiräte, Schulleitung und Lehrer von den Inhalten der anonymen Flugblätter distanzieren und zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Was das angeblich unentgeltliche Mittagessen angeht, wird ausgeführt, Lehrkräfte sowie Erzieher könnten, sofern sie Aufsicht haben, das Essen probieren. Dies diene der Qualitätskontrolle und sei mit dem Schulträger abgesprochen. Die Kinder erhielten Portionen, die vom pädagogischen Konzept der Stadt vorgeschrieben seien. „Leider wird jeden Tag kiloweise das Essen weggeworfen“, bedauern die Verfasser.

Mit Blick auf die Vorschriften zum Abholen heißt es in dem Schreiben: „Es obliegt der Schule, diese für die Elternschaft zu öffnen oder zu schließen.“ Die Gesamtkonferenz habe aus pädagogischen Gründen und zum Schutz der Kinder das geschlossene System gewählt. Unter anderem folgende Erfahrung haben die Schule zu diesem Schritt veranlasst: Elterliche Anfragen zwischen Tür und Angel verhinderten den rechtzeitigen Unterrichtsbeginn, Eltern nutzten die Wartezeit bis zum Unterrichtsschluss auf dem Schulhof oder in den Fluren als Aufenthaltsort. Dort komme es immer wieder zu lautstarken Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Eltern.

Schließlich wird darauf hingewiesen, die Eltern könnten sich jederzeit in schriftlich abgestimmten Elterngesprächen über das Wohl und den Lernstand ihres Kindes erkundigen. Das Sekretariat sei täglich von 8 Uhr und 11:30 Uhr geöffnet.

