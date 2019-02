Trio nimmt Rache an Dealer

Offenbach – Wegen besonders schwerem Raub sollten sich am Landgericht Darmstadt Anfang Februar drei junge Angeklagte verantworten. Zwei erschienen nicht, der Start wurde verschoben. Von Silke Gelhausen

Am nun folgenden Verhandlungstag saß der Hanauer Ahmed K. erneut allein vor der Zehnten Strafkammer. Auch diesmal legte der Hauptangeklagte W. aus Mühlheim ein für den Vorsitzenden Richter zweifelhaftes ärztliches Attest vor. Kein Grund zur Skepsis bot dagegen das Alibi der 22-jährigen Karina S. aus Bad Kreuznach: Sie ist vor wenigen Tagen Mutter geworden. Dem Richter blieb keine andere Wahl, als das Verfahren gegen W. und S. abzutrennen.

Die Oberstaatsanwaltschaft wirft dem Trio vor, am 17. September 2017 einen Offenbacher Bekannten um 5400 Euro und 15 Gramm Marihuana erleichtert zu haben. Unter dem Vorwand, etwas zum Rauchen kaufen zu wollen, klingeln W. und S. an M.s Wohnungstür. Dieser öffnet und gewährt den beiden Eintritt. Mit der Ausrede, die extra für ihn mit gebrachte Dönerbox im Auto vergessen zu haben, geht die junge Frau noch mal zum Auto und lässt beim Hinausgehen den 24-jährigen K. in die Einzimmerwohnung. Dieser schubst M. aufs Bett – als der schreit, sprüht er ihm Pfefferspray ins Gesicht. W. bedient sich im Schrank mit Geld und Drogen, dann flüchten alle drei.

Über seinen Verteidiger Alois Simrock lässt K. ein Teilgeständnis verlesen. „Ich habe im Herbst 2016 einen Boten zu M. geschickt. Er sollte mir für 100 Euro Gras besorgen. Der Junge kam ohne Geld und ohne Drogen zurück“, lautet die Vorgeschichte der Tat, „Im September 2018 traf ich zufällig den W. in Mühlheim, der auch bei M. was kaufen wollte. Ich entschloss mich, mitzukommen und M. zur Rede zu stellen.“ Bei dem Offenbacher angekommen, habe er ihn auch sofort auf die 100 Euro angesprochen. „Der ist sofort panisch geworden, sein Blick ging zu einem Messer, was da lag. Da hab ich ihn aufs Bett geschubst und das Pfefferspray benutzt“, erklärt K. nun selbst.

Das Messer habe er mitgenommen und später weggeworfen. Ziemlich dumm aus Sicht des Richters, denn es hätte jetzt als Beweisstück dienen können. Über einen Raub seien im Vorfeld aber keine Absprachen getätigt worden. Aßling hält K. vor, bei der Polizei sich des vorgeworfenen Tatbestands schuldig bekannt zu haben. „Das war kurz danach aus der Wut heraus. Ich wollte einfach meine Ruhe haben vor den unfreundlichen Polizisten!“, gibt K. vor. Das überzeugt den Richter nicht im geringsten: „Die ganze Geschichte ist ziemlich fragwürdig!“ Der Bote könnte noch als Zeuge taugen, doch den will K. nicht benennen. Der Prozess wird fortgesetzt, die zwei weiteren Angeklagten sollen nun als Zeugen aussagen.

