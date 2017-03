Ein Hauch von Sommer kommt nach Hessen

Offenbach - Heiter, sonnig und ein Hauch von Sommer: Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen über ausgesprochen frühlingshaftes Wetter mit sommerlichen Anklängen freuen.

Während am Donnerstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Mittwoch bei anfänglicher Bewölkung Temperaturen von 18 bis 22 Grad zu erwarten sind, kann es am Freitag zu Höchstwerten von 24 Grad kommen. Lediglich in den Hochlagen wird es nicht wärmer als 15 Grad. Während tagsüber Straßencafés und Eisdielen locken dürften, können Biergartenabende noch etwas ungemütlich ausfallen - die Abendtemperaturen liegen nur bei sechs bis zehn Grad. Das Wochenende kann den Meteorologen zufolge nicht die am Freitag geweckten Erwartungen erfüllen: Zeitweise werden Regenfälle erwartet, die auch durchaus zu gewittrigen Schauern werden können. Mit Tageshöchstwerten zwischen 16 und 19 Grad wird es wieder kühler. (dpa)

