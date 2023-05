Hausaufgaben gibt’s nicht mehr

Von: Frank Sommer

Georg Rübensam und Jana Rehberg leiten das Planungsteam für das neue Gymnasium. © Sommer

Innovative pädagogische Konzepte für das neue Emmy-Noether-Gymnasium in Offenbach

Die Nachfrage von Eltern und Schülern war so groß, dass schließlich das Los entscheiden musste: Über 100 Schüler haben sich für das neue Gymnasium in der Stadt angemeldet, das ab September seine Pforten – wenn auch übergangsweise in den Räumen der ehemaligen Fröbelschule – öffnet. Da es für das erste Jahr jedoch nur 90 Plätze gibt, musste schließlich gelost werden.

Dabei startet die Emmy-Noether-Schule ohnehin größer als ursprünglich geplant: Auf Anraten des pädagogischen Planungsteams ist der Eröffnungsjahrgang drei- statt zweizügig. „Das war vor allem eine Raumfrage, aber wir haben durch geschickte Planung genug Räume in der alten Fröbelschule, dass wir mit 90 Kindern starten können“, sagt Georg Rübensam, Leiter des pädagogischen Planungsteams.

Momentan wird die alte Schule saniert und umgebaut, damit sie in den kommenden vier Jahren die Gymnasiasten aufnehmen kann, Mitte 2027 soll dann der Umzug in den Neubau am Güterbahnhof erfolgen. In zwei Räumen der Fröbelschule seien Schadstoffe gefunden und beseitigt worden, sagt Jana Rehberg, stellvertretende Leiterin des Planungsteams.

Wie berichtet, wird die Raumgestaltung des Neubaus eigens auf moderne pädagogische Konzepte ausgerichtet. Doch – zumindest für Offenbach – neue Wege in Sachen Pädagogik wird die Noether-Schule bereits zum Schulbeginn im Interimsgebäude beschreiten: Die Schüler werden nicht sofort in drei Klassen eingeteilt, sondern werden zuerst eine „Woche des Ankommens“ gemeinsam verbringen. „Während dieser sehen wir, wie die Kinder untereinander agieren und wir können Lernstanddiagnosen vornehmen“, sagt Rehberg. Erst danach erfolgt die Einteilung in drei fünfte Klassen.

Das soziale Miteinander steht bei der Schule im Mittelpunkt, so wird jeder Schultag mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Die Schüler bringen ihr Frühstück mit, das dann gemeinsam mit den Lehrern eingenommen wird. Wer es mal vergisst, für den ist Obst und Tee vorrätig. Der Nebeneffekt: Es fällt auf, wenn Kinder von den Eltern kein Frühstück erhalten und die Pädagogen können dann das Gespräch mit diesen suchen. „Wichtig ist uns, dass wir morgens gemeinsam in den Tag starten, dass die Kinder die Schule als Begegnungsort erfahren“, sagt Rübensam.

Ausführlich hat sich das Planungsteam im Vorfeld mit modernen pädagogischen Konzepten auseinandergesetzt, wie sie etwa in skandinavischen Ländern, aber auch an Modellschulen in Deutschland praktiziert werden. Gerade das Konzept der Alemannenschule in Wutöschingen in Baden-Württemberg hat die Pädagogen beeindruckt und wird in Offenbach umgesetzt.

„Wir leben in einer digitalen Welt, also muss die Schule auf diese vorbereiten“, sagt Rehberg. Mit I-Pads wird bereits an den Offenbacher Schulen gearbeitet, die Noether-Schüler bekommen diese gestellt und dürfen sie auch mit nach Hause nehmen. „In der fünften Klasse beginnt der Geografieunterricht, aber Atlanten müssen unsere Schüler keine schleppen“, sagt sie. Die digitalen Geräte seien aber kein Selbstzweck, sondern Hilfsmittel, betont das Planungsteam. „Wir setzen die Geräte dort ein, wo es sinnvoll ist.“ Zudem gibt es verpflichtend zwei Medienbildungsstunden in der Woche, mit denen die Schüler zu einem kritischen Umgang mit der digitalen Welt angeleitet werden. Auch Mobbing oder der Umgang mit eigenen Daten wird darin thematisiert.

Da die Schule als erstes Gymnasium verpflichtend als Ganztagseinrichtung geplant ist, sind Hausaufgaben schlicht überflüssig und gibt es dementsprechend nicht mehr. „Wir haben dafür Lernzeitstunden eingerichtet, während denen die Schüler selbstständig sich Themen erarbeiten und sich im besten Fall gegenseitig unterstützen“, sagt Rübensam. Pädagogen stünden aber jederzeit als Ansprechpartner bereit, um den Schülern zu helfen.

„Wir arbeiten außerdem nach dem Prinzip des phänomenorientierten Lernens, das fächerübergreifend funktioniert“, sagt Rehberg. Da die Schule einen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) - Schwerpunkt hat, wird es in der fünften Klasse das Fach „Nawi“ (Naturwissenschaft) geben: Hier werden verschiedene Fächer kombiniert. „So wird etwa der Eisbär nicht nur in Biologie betrachtet, wir können auch das physikalische Thema Wärmeisolierung bearbeiten“, sagt sie.

Nach dem Wutöschinger Vorbild gibt es Kooperationen mit Einrichtungen der Kommune: So gibt es eine Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei für das Fach Deutsch, dort werden verpflichtende Workshops angeboten. Außerdem kooperiert die Schule mit dem Klingspormuseum, der Unterricht erfolgt im Museum.

„Bilingualität ist außerdem ein großes Thema“, sagt Rehberg. So konnte eine englische Muttersprachlerin gewonnen werden, die den Musikunterricht in englischer Sprache hält.

Für die Zukunft plant die Schule eine Kooperation mit der Krankenkasse AOK: Als „Bike-Schule“ könnten den Kindern Fahrräder zur Verfügung gestellt werden.

Der innovative Ansatz des Gymnasiums überzeugt nicht nur Eltern, auch unter Lehrern ist die neue Schule gefragt. „Wir haben sehr viele Anfragen von Lehrer aus der Region, ob sie zu uns wechseln können“, sagt Jana Rehberg.