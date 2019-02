CDU bleibt bei ihren Schuldzuweisungen

Offenbach – In der von Schuldzuweisungen geprägten Debatte um den Haushalt meldet sich erneut CDU-Fraktionschef Roland Walter zu Wort. Er entgegnet den Berechnungen von Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) in Sachen Landeshilfen.

Man könne darüber diskutieren, ob 850 Millionen Euro ausreichend oder gerecht seien, so Walter. Es gebe aber nach wie vor zwei Fragen, deren Beantwortung der Oberbürgermeister und die SPD seit Monaten schuldig geblieben seien: „Warum haben sozialdemokratische Kämmerer während ihrer jahrzehntelangen Verantwortung nichts Substanzielles bei Land und Bund erreicht? Wie stellen wir die für die Investitionen notwendige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt her?“

Die CDU, so Walter weiter, habe nie bestritten, dass es eine Schieflage bei allen Kommunen bezüglich der Lastenverteilung gebe, die durch den Bund ausgelöst werde. Das sei aber in den kommunalen Spitzenverbänden zu lösen. Und jeder, der sich mit der Materie auskenne, wisse, dass es keine Frage des Parteibuches sei, was über den Städtetag und andere überregionale Gremien erreicht werde und was nicht.

Walter: „Wenn es um die Finanzierung der Infrastrukturprojekte Offenbachs geht, die zwingend Überschüsse im Haushalt voraussetzen, dann helfen aber ständige Klagelieder alleine nicht weiter.“

Schwenke kenne im Übrigen den finanziellen Bedarf länger als die Koalition. Zum einen sei er als Kämmerer maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass die Stadt zwar eine Wachstumsstrategie verfolge, die sich daraus ergebenden Lasten im Haushalt aber „vergessen“ habe vorzusehen. Zum anderen kämen gerade aus seinem jetzt zu verantwortenden Bereich erheblich Mehrkosten. Als Stichworte nennt Walter Personal, Miete und Raumprogramme. (mad)

