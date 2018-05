Haushalt früher und ohne Auflagen genehmigt

Offenbach - Gute Nachricht nicht nur für den Kämmerer: Ohne neue Auflagen hat die Kommunale Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP) den städtischen Haushalt für das Jahr 2018 genehmigt.

Die Stadt kann nun neben den laufenden Ausgaben ihre geplanten Investitionen und die Erhöhung der Personalstärke in der Verwaltung in diesem Jahr umsetzen.

Kämmerer Peter Freier (CDU) hebt hervor, die Haushaltsgenehmigung sei so früh wie seit Jahren nicht mehr erteilt worden. „Dies wurde durch die frühzeitige Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses durch die Verwaltung und die zügige Beantragung bei der Genehmigungsbehörde möglich“, so Freier.

Der wesentlich früher genehmigte Haushalt sei ein wichtiges Signal für die Bürger, aber auch für die Vereine und Institutionen, die durch die Stadt gefördert werden: „Die Freigabe durch die Finanzaufsicht gibt allen die notwendige Sicherheit, geplante Vorhaben umsetzen zu können.“ Gleichzeitig bedeute die Haushaltsgenehmigung auch für die Angestellten im Rathaus eine große Entlastung: Die offenen Stellen könnten jetzt zügig (nach-)besetzt werden.

Der Ergebnishaushalt weist mit Erträgen von 445,2 Millionen Euro und Aufwendungen von 467,1 Millionen ein strukturelles Defizit in Höhe von 21,9 Millionen Euro auf. Damit wird das 2013 im Schutzschirmvertrag festgelegte Ergebnis eingehalten. „Sowohl für die zurückliegenden als auch die kommenden Haushaltsjahre wird die Einhaltung des in der Konsolidierungsvereinbarung vereinbarten Abbaupfades von der Kommune prognostiziert“, heißt es in dem Schreiben des RP. Der ab dem Haushaltsjahr 2022 geforderte Ausgleich werde bereits ein Jahr früher von der Kommune erwartet.

Im Finanzhaushalt sind 2018 Investitionen von rund 50,1 Millionen Euro vorgesehen, denen jedoch nur investive Einzahlungen von rund 30,1 Millionen Euro gegenüberstehen. Bei der von der Kommune veranschlagten Kreditaufnahme in der Größenordnung von rund 20 Millionen Euro sowie vorgesehenen planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rund 25 Millionen Euro ergibt sich planerisch zum Jahresende ein Schuldenabbau von etwa fünf Millionen Euro.

Wie in den Vorjahren gilt jedoch, dass die Kreditaufnahmen weiterhin unter Einzelgenehmigungsvorbehalt stehen. Das RP führt hierzu aus, dass die „finanzielle Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund der andauernden defizitären Situation, dem nach wie vor besorgniserregend hohen Stand der Verbindlichkeiten sowie des erwarteten weiteren Schuldenanstiegs im konsumtiven Bereich als erheblich eingeschränkt eingestuft werden muss.“ Daran ändere auch die in Aussicht stehende Entschuldung im Zuge der Hessenkasse nichts.

Dass die Finanzaufsicht keine neuen Auflagen erteilt hat, ist für Kämmerer Freier auch ein klares Zeichen dafür, dass die Stadt gewissenhaft mit den Schutzschirmauflagen umgeht: „Auf der einen Seite investieren wir in die Infrastruktur, um unsere wachsende Stadt weiterzuentwickeln. Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Schuldenstand zu reduzieren.“

Freier begrüßt die Kassenkreditentschuldung im Zugeder Hessenkasse, welche die Schuldenlast Offenbachs mit einem Schlag erheblich minimiert. Zugleich mahnt er aber auch die damit verbundene Verpflichtung an, künftig keine Kassenkredite mehr aufzunehmen und die Tilgungsleistungen aus dem operativen Geschäft erwirtschaften zu müssen. „Schon der Haushalt 2019 wird erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Neben einer weiterhin sehr stringenten Ausgabendisziplin benötigen wir für die kommenden Jahre dringend auch eine Steigerung der Einnahmesituation der Stadt.“ (pso)

