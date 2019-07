Hebestraße wird für mehrere Monate gesperrt

S-Bahn-Pendler und viele Friedhofsbesucher müssen sich mehrere Monate andere Parkplätze suchen: Ab Donnerstag, 1. August, wird die Hebestraße zwischen zwischen Busdepot und hinterem Friedhofseingang für den Individualverkehr komplett gesperrt.

Offenbach – Anlass sind die Bauarbeiten zur Anpassung des Betriebshofs der Offenbacher Verkehrs-Betriebe an den Elektrobusbetrieb.

Sowohl aus Richtung Bieberer Straße als auch von der Unteren Grenzstraße her wird die Hebestraße als Sackgasse ausgewiesen. Lediglich der OVB-Linienverkehr kann sie weiterhin durchgehend befahren. Berufspendler, die dort ihr Auto gerne am Ostbahnhof zum Umstieg in die S-Bahn (kostenlos) abstellen, müssen auf den (kostenpflichtigen) P+R-Parkplatz gegenüber ausweichen.

Bis auf zwei Parkplätze für Behinderte und zwei Besucherparkplätze am Hintereingang des Alten Friedhofs entfallen im gesperrten Abschnitt sämtliche öffentlichen Stellflächen: Sie werden für die Busse benötigt, für die während der Umbauphase auf dem OVB-Betriebsgelände kein Platz mehr ist. (tk)