Helfer mit Raketen beschossen

Offenbach/Frankfurt/Hainburg - Brände, Diebstähle, Körperverletzungen: Der Jahreswechsel hat die Einsatzkräfte in der Region auf Trab gehalten. Die Partys wurden von der Polizei zwar als überwiegend friedlich beschrieben. Allerdings kam es zu Zwischenfällen, bei denen Polizisten und Rettungskräfte mit Raketen beschossen wurden.

In Frankfurt sei das Sicherheitskonzept aufgegangen: „Wir sind zufrieden mit dem Verlauf“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Insgesamt seien 31 Personen festgenommen worden oder in Gewahrsam gekommen. Es habe auffallend viele brennende Mülltonnen gegeben. Polizisten und Rettungskräfte seien wie in den Jahren zuvor mit Feuerwerksraketen beschossen worden. Bundesweit, nicht nur in Frankfurt: „Die Attacken gegen Einsatzkräfte haben lebensbedrohliche Ausmaße angenommen“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. Die Justiz müsse mit Urteilen dafür sorgen, „dass auch der letzte Verrückte begreift, dass dies kein Spaß ist, sondern hier schwere Gewaltdelikte begangen werden.“

Die Feuerwehren in Stadt und Kreis Offenbach sowie in Hanau waren beim Jahreswechsel eher bei „silvestertypischen“ Einsätzen gefragt. Sie löschten vorwiegend Müllbehälter sowie brennende Altpapier- und Kleider-Container. Ein größerer Einsatz war gegen 1.30 Uhr in Hainstadt zu bewältigen, als eine Gartenhütte und zwei Carports brannten.Der Rettungsdienst im Kreis Offenbach verzeichnete sieben Fälle mit schweren Feuerwerksunfällen. Einem Mann, dem ein Böller in der Hand explodierte, mussten zwei Finger amputiert werden. In Brandenburg starben sogar zwei Männer bei Unfällen mit Böllern. (afp/dpa/cz)