Al-Wazir über Siemens-Standort: „Für Offenbach spricht viel“

Offenbach/Wiesbaden - Die Stimmung ist angespannt – und die Wut der Siemens-Mitarbeiter in Offenbach groß. Knapp 7000 Jobs will der Konzern weltweit streichen: Der Standort Offenbach mit 700 Mitarbeitern könnte komplett geschlossen werden.Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), selbst gebürtiger Offenbacher, wirbt im Interview mit unserer Zeitung vehement für den Standort im Rhein-Main-Gebiet: Von Peter Schulte-Holtey

Hunderte Siemens-Mitarbeiter in Offenbach bangen um ihren Job. Tut Ihnen das nicht weh beim Blick auf Ihre Heimatstadt Offenbach?

Das tut mir aus vielen Gründen weh, als Offenbacher ebenso wie als Wirtschafts- und Energieminister. Gaskraftwerke, wie sie Siemens in Offenbach plant, werden als Übergangstechnologie noch gebraucht, bis wir unseren Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Quellen decken können. Sie sind dafür viel besser geeignet als Kohle- und Atommeiler, weil sie sehr effizient und flexibel sind. Es ist grotesk, dass momentan für solche Anlagen kein Markt besteht.

Welche Rolle spielt die Bundesregierung dabei?

Das verdanken wir leider auch der Energiepolitik der Bundesregierung. Mit einem Kohleausstieg und einem besser funktionierenden CO2-Zertifikatehandel würden wir etwas für unsere Klimabilanz tun – und etwas für Siemens in Offenbach, denn wenn alte Kohlekraftwerke wegfallen, werden sicher auch wieder mehr Gaskraftwerke auch in Deutschland und Europa benötigt.

Sie haben sich jetzt mit den Wirtschaftsministern der Bundesländer, wo es Siemens-Standorte gibt, zusammengesetzt: Was können Sie als hessischer Minister den Betroffenen bei Siemens in Offenbach jetzt konkret anbieten? Mehr als einen Appell an die Siemensführung?

Ob Bund und Länder hier etwas tun können, werden wir bei einem zweiten Treffen im Frühjahr ausloten. Ich will keine voreiligen Hoffnungen wecken: Was aus den Arbeitsplätzen und Standorten wird, ist am Ende eine unternehmerische Entscheidung. Aber gerade weil das so ist, setze ich auf gute Argumente.

Was heißt das genau?

Es gibt aus meiner Sicht gute Gründe für Siemens, sich die Kompetenz zu erhalten, auch komplette Kraftwerke aus einer Hand liefern zu können. Und selbst, wenn man sich dabei – wie es geplant ist -– auf einen Standort konzentriert, spricht viel dafür, sich für Offenbach zu entscheiden. Die Infrastruktur des Rhein-Main-Gebietes ist ein Riesenvorteil, und Siemens sollte ein Interesse daran haben, die Ingenieure am Standort Offenbach für den Konzern zu halten. Mitarbeitern in Erlangen kann man leicht andere Angebote im Konzern machen, die Fachkräfte in Offenbach wären in ihrer Mehrheit für Siemens eher verloren, obwohl man Fachkräfte nicht mehr so leicht findet.

Was empfehlen Sie Siemens – wie „sozialverträglich“ können Manager in Deutschland aus Ihrer Sicht überhaupt sein?

Es ist klar, dass ein Unternehmen unterm Strich schwarze Zahlen schreiben muss. Aber es ist auch klar, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach Bilanzposten sind. Und Siemens macht momentan Milliardengewinne und ist auch im Kraftwerksbereich noch im Plus. Wenn ein Unternehmen eine Entscheidung trifft, die tief in das Leben hunderter Familien eingreift, dann erwarte ich, dass es sehr sorgfältig prüft, ob dies wirklich in diesem Ausmaß sein muss und ob es nicht Alternativen gibt. Wo es um Menschen geht, darf man sich nicht nur an kurzfristigen Renditezielen orientieren. Hier kann es nur darum gehen, was die langfristige Sicherung des Unternehmens und der verbleibenden Arbeitsplätze unabdingbar verlangt.

Ganz grundsätzlich beim Blick auf Offenbach: Die Stadt hat doch in der jüngeren Vergangenheit bereits viele Industrie-Arbeitsplätze verloren, etwa in der chemischen Industrie, beim Druckmaschinenbauer Manroland oder bei Areva. Wie erklären Sie es sich, dass immer wieder Offenbach derart gebeutelt wird?

Offenbach hat einen Strukturwandel hinter sich, der stärker durchschlägt als anderswo, und teilweise ist es schlicht Pech. Die Druckmaschinenindustrie ist auch andernorts geschrumpft, auch Rowenta oder Goldpfeil waren Weltmarken in Branchen, die es in Deutschland insgesamt kaum noch gibt. Hätten wir mittelständische Maschinenbauer in weltweit gefragten Technikbereichen Marke Stihl oder Liebherr gehabt, dann hätte es diesen Niedergang so nicht gegeben. Die Stadt hat aber in den vergangenen Jahren aus der Not heraus gelernt, mit dem Wandel umzugehen und Chancen im Dienstleistungs- und Kreativsektor zu nutzen. Umso wichtiger ist es, um Siemens als einen der verbliebenen Reste des Industriebereichs zu kämpfen.