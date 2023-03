„Hier findest du alles, was das Herz begehrt“: Das ist der beste Rewe in Offenbach

Von: Nadja Pohr

Freundliches Personal, großes Sortiment und Sauberkeit: Auf Google zeigen sich viele Kunden einer Offenbacher Rewe begeistert und küren die Filiale zur Besten im Umkreis.

Offenbach - Kundenzufriedenheit ist für jedes Geschäft und Unternehmen das A und O. Die Bedürfnisse der Kunden wechseln dabei täglich. Als guter Laden sollte man jedoch stets darauf bedacht sein, diese Wünsche auch zu erfüllen. Wer das vernachlässigt, muss etwa mit negativen Bewertungen rechnen.

Kritikpunkte gibt es auch an einigen Rewe-Filialen in Offenbach. Die Filiale am Hafenplatz sticht allerdings besonders positiv hervor. Auf Google erhält der Markt 4,3 von fünf Sternen und die Besucher zeigen sich sehr zufrieden.

Im Netz zeigen sich die Kunden vor allem vom freundlichen Personal, der großen Auswahl des Sortiments und der Sauberkeit der Rewe in Offenbach begeistert. „Sehr nette, hilfsbereite und kompetente Mitarbeiter. Immer wieder gerne“, heißt es unter anderem. „Hier findest du alles, was das Herz begehrt“, lobt eine Google-Nutzerin in ihrer Bewertung. „Es gibt fast nichts, was es hier nicht gibt. Gut sortiert und die Räumlichkeiten sind großzügig und nicht so beengt wie in anderen Märkten“, schreibt eine weitere.

Die Rewe-Filiale am Offenbacher Hafen sticht besonders positiv hervor. Auf Google erhält der Markt 4,3 von fünf Sternen. (Symbolfoto) © IMAGO/Political-Moments

Man könne in der Rewe entspannt und stressfrei einkaufen, lautet das Feedback. Und auch die Tiefgarage sammelt Pluspunkte bei den Besuchern. „Super Rewe mit kostenlosem Parkhaus. Bester Ort zum Einkaufen in der Umgebung“, kommentiert ein Kunde. Ein Google-Nutzer kürt die Filiale sogar zum „schönsten Rewe in Offenbach“.

Ab Frühjahr startet Rewe ein besonderes Pilotprojekt in Nordhessen

Wie zu Beginn des Jahres angekündigt wurde, startet die Rewe-Gruppe in einigen Gemeinden in Nordhessen bald mit einem besonderen Pilotprojekt, dass die Kunden sicherlich noch zufriedener stimmen könnte. Die Handelskette wird gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen Supermarkt auf Rädern bereitstellen. „Der Einkaufs-Bus soll in ländlichen Gebieten eine alltagstaugliche Alternative zum Auto werden“, teilte die Deutsche Bahn im Januar mit. Für das Image von Rewe wird dieses Projekt sicherlich nur förderlich sein. (Nadja Pohr)