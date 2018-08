Offenbach und der Klimawandel: Mobiles Grün und Trinkbrunnen

Offenbach - Trinkwasserspender, Straßenbegleitgrün, City Trees: Die Hitzewelle befeuert eine Reihe von Vorhaben, mit denen die Stadt ans veränderte Klima angepasst werden soll. Die Fachleute begrüßen das, betonen aber auch: Das kann erst der Anfang ein. Von Matthias Dahmer

Wer in diesen Tagen in der Innenstadt unterwegs ist, erlebt es hautnah: Trotz kurzzeitiger Erfrischung gestern Nachmittag steht die Hitze zwischen den Häuserfronten, ist die Luft zum Schneiden dick. Bäume, die Schatten spenden, gibt es nur an wenigen Stellen, auf Areale wie Stadthof oder Hugenottenplatz knallt erbarmungslos die Sonne.

Um Innenstädte gegen Überhitzung zu schützen, liegt derzeit bewegliches Grün voll im Trend: In Frankfurt stehen bereits an mehreren Stellen sogenannte „Mobile Grüne Zimmer“ – zwei Meter hohe und etwa sechs Meter lange, mit Blattwerk und Pflanzen bewachsene Elemente mit Sitzbänken auf beiden Seiten. Kosten pro Stück: mehr als 60.000 Euro.

Eine weitere Variante, die man in Offenbach nun im Blick hat, sind „City Trees“: eine Konstruktion mit einer Grundfläche von zwei mal drei Metern, einer Sitzgelegenheit und einer rund vier Meter hohen Wand mit seitlichen Lüftungsschlitzen.

An dieser senkrechten Fläche werden speziell ausgewählte Moose angesiedelt, die insgesamt zwölf Quadratmeter Grünfläche bilden. Eine solche Mooswand könne Umweltgifte wie Feinstaub und Stickoxide binden und gleichzeitig Sauerstoff produzieren, heißt es in einem Antrag der Tansania-Koalition für die nächste Stadtparlamentssitzung. Dabei sei ein City Tree so wirksam wie 275 Bäume. Mögliche Standorte sind für die Koalition der Marktplatz und die Ausgänge der dortigen S-Bahn-Station.

Die Erfahrungen mit der Kombination aus Parkbank und Mooswand bietet indes auch Anlass für Kritik: In einigen Städten haben die mehr als 20.000 Euro teuren Anschaffungen schon wieder schlapp gemacht. Weshalb die Koalition erst einmal genau geprüft wissen will, was so ein Kunstbaum in Anschaffung und Pflege kostet.

Unproblematischer dürfte der Koalitions-Vorstoß sein, Trinkwasserspender in öffentlichen Gebäuden, in Parks und an Schulen aufzustellen. In einigen Schulen habe man damit schon gute Erfahrungen gemacht, heißt es. Was die Aufstellung im öffentlichen Raum angeht, könnten leitungsgebundenen Trinkwasserspender der Aufenthaltsqualität bei einem immer wärmer werdenden Klima in der Stadt dienen. Trinkwasser an öffentlichen Brunnen solle dabei ausschließlich „auf Knopfdruck“ bereitgestellt werden und nicht dauerhaft sprudeln. Um die Reduzierung von Luftschadstoffen geht es beim künftigen „Straßenbegleitgrün“. Auch hier soll geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, auf den klassischen Grünstreifen der Straßen baldmöglichst die Grasflächen durch bienenfreundliche sowie Feinstaub- und Stickoxide bindende Blühpflanzen zu ergänzen.

„Gott sei Dank rücken mit der Hitze Themen in den Fokus, die uns schon lange auf den Nägeln brennen“, kommentiert Umweltamtschefin Heike Hollerbach die politischen Initiativen. Sie weist auf das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ hin, das 2017 beschlossen wurde. Zentrale Punkte darin sind unter anderem der Umgang mit Überhitzung, Luftbelastung und mit dem Wasser.

Bevor sie ins Detail geht, betont Offenbachs Ober-Umweltschützerin, eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel könne nur durch das Zusammenwirken vieler verschiedener Akteure und Zielgruppen gelingen. Zumal das Thema mittlerweile in fast alle Lebensbereiche hineinspiele. „Wir müssen in veränderten Strukturen denken“, kann sie sich beispielsweise eine Anpassung von Schul- und Arbeitszeiten an veränderte klimatische Bedingungen vorstellen.

Zumindest beim Wasser kann Hollerbach teilweise Entwarnung geben. Eine Knappheit sei in Offenbach nicht zu befürchten. Eher gehe es um Vorkehrungen gegen das regelmäßige Main-Hochwasser.

Was das Stadtgrün angeht, differenziert die Amtsleiterin: Grundsätzlich sei alles zu begrüßen, was dem Stadtklima helfe. Doch langfristig sei das herkömmliche Pflanzen von Bäumen doch wirkungsvoller als mobile Grünelemente. Zumal deren Folgekosten zu bedenken seien. „Künftig müssen wir beim Aussuchen von Pflanzen und Bäumen noch mehr auf deren Hitzebeständigkeit achten“, sagt Hollerbach.

Weiterer Ansatzpunkt im Kampf für ein besseres Klima ist die Bebauung. Flächen müssten sorgsamer ausgewählt, Frischluftschneisen beachtet werden, so die Umweltamtschefin. Hinzu komme die Frage, welche Materialien man verwende. Inzwischen gebe es Dämmstoffe, die sowohl gegen Kälte als auch gegen Hitze schützten. Hollerbach: „Das kann 5 bis 7 Grad ausmachen.“

Und wie sieht für sie die klima-ideale Stadt aus? „Grün und blau mit möglichst wenig Autoverkehr“, sagt Heike Hollerbach. Sie hofft, dass das Interesse an den Themen mit sinkenden Temperaturen nicht abnimmt.

Die Hoffnung könnte begründet sein: Nach Berechnungen des Climate Service Center in Hamburg wird es bereits zur Mitte des Jahrhunderts in Deutschland mehr Hitze- und Dürreperioden sowie Starkregen und heftigere Stürme geben. Das Klima reagiere sehr langsam. Heute eingeleitete globale Klimaschutzmaßnahmen griffen erst ab 2050. Veränderungen bis dahin seien nur noch wenig zu beeinflussen.