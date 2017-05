Hochschule Rhein-Main untersucht Torhaus der Mato-Fabrik

Offenbach - Einst begrüßte das Torhaus an der Bieberer Straße 215 Arbeiter, Kunden und Spediteure, die aufs Gelände der Mato-Fabrik wollten. Seit den späten 80er Jahren hat es diese Funktion verloren. Von Sarah Neder

Nun bekommt die feine Pforte wieder besondere Aufmerksamkeit. Nämlich akademische. Im Keller, im Dachgeschoss, vor dem Eingang – überall stehen Zweiergruppen von Studenten mit wetterfester Kleidung und moderner Gerätschaft. Akribisch vermessen sie jeden Winkel des denkmalgeschützten Torhauses, das früher den Eingang zur Mato-Fabrik an der Bieberer Straße bildete. Die Pforte ist dieser Tage Übungsobjekt für Teilnehmer des Seminars Bauforschung an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Die künftigen Bachelor- und Masterabsolventen sollen dabei wichtige Instrumente und Methoden von Architektur und Ingenieurwesen kennenlernen, erläutert Professorin Corinna Rohn. Das Angebot, in dem ehemaligen Verwaltungsbau zu forschen, hat ihnen der neue Inhaber der Immobilie gemacht, der Offenbacher Unternehmer Frank Bartenstein. „Mit dem Kauf“, sagt er, „wollte ich ein Stück Offenbacher Historie vor dem Abriss bewahren.“

Im ersten Stockwerk des Industriebaus haben Rohn und ihre beiden Kollegen Annette Schmelz und Jens Jost ihr provisorisches Lager aufgeschlagen: Im sogenannten Musterzimmer, wo früher Ware ausgestellt und Verkaufsgespräche geführt wurden, bilden zwei Tische mit drei Laptops, einem Drucker und einer Kaffeemaschine vorübergehend das Büro der Lehrkräfte.

An mehreren Tagen vermessen 47 Studenten das 1923 errichtete Gebäude, zeichnen Grundrisse, Schnittpläne, 3D-Ansichten, benutzen neueste Software, um Modelle zu erstellen. Außerdem haben sie in der Geschichte des Torhauses und der ehemaligen Förderband-Fabrik geforscht, durchforsteten Archivunterlagen, Fotos und alte Baupläne.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Offenbach Teil 1 Zur Fotostrecke

Dozentin Annette Schmelz sagt: „Anhand dieser Ergebnisse erarbeiten die Seminarteilnehmer dann eine Machbarkeitsstudie und entwickeln Ideen zur Revitalisierung.“ Bedeutet: Sie überlegen, wie das Gebäude gleichermaßen ökonomisch wie denkmalschutzgerecht genutzt werden kann.

Das Torhaus ist eines der jüngsten Gebäude, an denen sich die Wiesbadener Studenten bisher versuchen durften. Zuvor wurde etwa das Schloss Birstein vermessen. Kunsthistorikerin Annette Schmelz schätzt die zwischen den Weltkriegen erbaute Pforte für ihre epochenuntypischen Details. „Fenstersprossen sind normalerweise vertikal und nicht wie hier diagonal angesetzt“, erläutert sie. Außerdem hebt sie die diamantförmigen Verziehrungen im Art-déco-Stil an den Einfahrtspfeilern hervor. „Das wurde sehr schön gemacht“, sagt Schmelz. Das Besondere an dem Praxisprojekt kennt Seminarleiterin Corinna Rohn: „Es bietet eine Win-win-Situation.“ Nicht nur die Studenten hätten einen Vorteil, weil sie nicht für die Tonne arbeiteten. Auch der Investor profitiere. „Der Bauherr kann etwas mit unseren Ergebnissen anfangen und sie in seine Planung einbeziehen“, sagt Rohn. Vage Ideen für die Nutzung des grünen Gebäudes gibt es schon: Ein Kulturzentrum, Gastronomie, Gewerbe oder ein Hotel könnten dort einziehen.