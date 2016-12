Rick Kavanian und Henni Nachtsheim mit „Dollbohrer“ im Offenbacher Capitol

Offenbach - Kann man mehrere Jahre mit demselben Programm bestreiten und dennoch mühelos den Saal des Capitols Offenbach füllen? Man kann. Von Maren Cornils

+ Henni Nachtsheim begeisterte im Capitol. © Georg, Bernd

Zumindest, wenn man Henni Nachtsheim und Rick Kavanian heißt und es schafft, auch beim x-ten Auftritt den Eindruck zu vermitteln, als habe man selbst immer noch einen Mordsspaß bei der gemeinsamen Blödelei. Das ist am ersten Weihnachtsfeiertag im Capitol Offenbach nicht anders. „Dollbohrer goes x-mas“ steht da auf dem Programm, tatsächlich aber verbirgt sich hinter dem weihnachtlich angehauchten Titel die am Buch von Nachtsheim orientierte Comedy-Lesung, mit der Kavanian und Nachtsheim, begleitet von Pianist und Komponist Martin Johnson, schon seit mehr als drei Jahren erfolgreich über die deutschen Bühnen touren.