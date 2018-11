Honorarkonsulat von Gabun hat Sitz in Offenbacher Kanzlei

Offenbach - Der Offenbacher Notar Olaf Meister ist Mitinhaber der Knolle Societät, die ihren Sitz im Sparkassen-Gebäude an der Berliner Straße hat.

Darüber hinaus fungiert der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht seit 2016 als konsularischer Vertreter des afrikanischen Staates Gabun. Wir haben ihn zu diesem Ehrenamt befragt.

Sie sind Honorarkonsul der Gabunischen Republik. Was sollte man über das Land Gabun wissen?

+ © p Gabun liegt im westlichen Zentralafrika an der Atlantikküste auf Höhe des Äquators. Es ist drei Viertel so groß wie Deutschland, hat aber nur etwas mehr als zwei Millionen Einwohner. Mehr als die Hälfte von ihnen leben in den drei größten Städten, in der Hauptstadt Libreville, in Port-Gentil und Franceville. Die Landesmitte und der Norden sind fast menschenleer. 1960 erlangte Gabun die Unabhängigkeit von Frankreich, Staatsform ist eine präsidiale Demokratie nach französischem Vorbild. Etwa 85 Prozent der Einwohner sind Christen, knapp 10 Prozent hängen traditionellen afrikanischen Volksreligionen an, etwas über fünf Prozent bekennen sich zum Islam. Die Alphabetisierungsrate bei Erwachsenen liegt bei 85 Prozent, die Schulbesuchsquote bei 95 Prozent.

Hat dort nicht auch ein sehr berühmter Europäer gewirkt?

Gabun ist in Deutschland vor allem durch Albert Schweitzer bekannt, der 1913 in Lambarene das nach ihm benannte Urwaldhospital gründete, das mit deutscher Unterstützung bis heute weitergeführt wird.

Wie wird man eigentlich Honorarkonsul?

Bewerben kann man sich um ein solches Amt nicht, es wird einem angetragen. Oft, und so war es auch bei mir, ist die Kandidatenauswahlentscheidung bereits gefallen, bevor es die oder der Betroffene erfährt. Ein breites Netzwerk ist hilfreich, um als potenzieller Kandidat identifiziert zu werden. Die Kandidatin oder der Kandidat sollte nach Möglichkeit auch einen Bezug zu dem betreffenden Staat haben. Die Bundesregierung muss der Ernennung zustimmen.

Was unterscheidet Honorarkonsuln von Berufskonsuln?

Berufskonsuln sind Bürgerinnen oder Bürger des Entsendestaates. Wenn sich aber ein Land beispielsweise aus Kostengründen entschließt, keine Berufskonsuln zu entsenden, ist ein Honorarkonsulat eine gute Alternative. Abgeleitet ist die Bezeichnung Honorarkonsul vom Lateinischen „honor“ (Ehre), es ist also ein Ehrenamt.

Was sind die Aufgaben eines Honorarkonsuls?

Grundsätzlich hat ein Honorarkonsul dieselben Aufgaben wie ein Berufskonsul. Er unterstützt die Botschafterin oder den Botschafter des Entsendestaates, hat indes keine diplomatischen Aufgaben und genießt keine umfassende, sondern nur eine auf seine Amtshandlungen begrenzte Immunität. Er ist direkter Ansprechpartner für Bürger und Bürgerinnen des Entsendestaates, die sich in seinem Amtsbezirk, in meinem Fall sind dies die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz, aufhalten.

Sind Sie dabei autark und auf sich gestellt?

Ich arbeite eng mit dem jeweiligen Botschafter der Gabunischen Republik in Berlin zusammen, erfülle die üblichen konsularischen Pflichten, nehme eine Vielzahl von Veranstaltungsterminen wahr und tausche mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Hessischen Consular Corps aus. Ich bin jedoch, anders als die meisten Konsuln, nicht für Visa- und Personenstandsangelegenheiten zuständig. Um diese kümmert sich zentral die Botschaft der Gabunischen Republik in Berlin. Meine Hauptaufgabe ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern Deutschland und Gabun zu fördern. Ich bin also ein Handelskonsul.

Was bedeutet das konkret?

Gabun ist das drittreichste Land des afrikanischen Kontinents. Der Reichtum des Landes beruht auf seinen enormen Rohstoffreserven, die teilweise noch nicht erschlossen sind. Dieser Reichtum ist jedoch ungleich verteilt und das soll sich ändern. Nach der Vision des gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba soll das Land bis 2025 zu einem Schwellenland entwickelt werden. Ziel ist es, eine verarbeitende Industrie aufzubauen, die Infrastruktur zu verbessern, den Tourismus zu fördern und die Korruption zu bekämpfen. Diese Entwicklung soll nachhaltig erfolgen, der Schutz von Umwelt und Klima zählt zu den gabunischen Prioritäten.

Wie soll das gehen, für viele afrikanische Länder ist das ja kein Thema?

Ganz wichtig ist, dass die reichlich vorhandenen Rohstoffe nicht nur exportiert, sondern jedenfalls in der ersten Verarbeitungsstufe im Land veredelt werden sollen. Zur Umsetzung dieses Programms ist Gabun natürlich auf ausländische Investoren angewiesen. Aus China, Indien, Südkorea, den USA, Marokko und der Türkei kommen steigende Investitionen, Frankreich mischt seit jeher kräftig mit.

Und wie ist die Resonanz in der Bundesrepublik Deutschland, die Sie vertreten...

Das Interesse Gabuns an einer breiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland und an mehr deutschen Investitionen ist hingegen zwar ungebrochen, erfährt bislang jedoch leider nur eine sehr überschaubare Erwiderung durch deutsche Unternehmen. Ein Grund hierfür dürfte in der Tatsache liegen, dass Gabun aktuell nur wenig über zwei Millionen Einwohner zählt und damit aus Sicht deutscher Unternehmen keinen relevanten Markt darstellt. Dabei wird jedoch übersehen, dass Gabun fest in die regionale Wirtschaftsorganisation CEMAC eingebunden ist, zu der neben Gabun auch Kamerun, Äquatorialguinea, die Republik Kongo, der Tschad und die Zentralafrikanische Republik zählen. Damit ist über Gabun ein offener Zugang zu einem rund 55 Millionen Menschen umfassenden Wirtschaftsraum gegeben.

Scheuen die deutschen Unternehmen zu Recht gewisse Risikofaktoren?

Nein. Es gibt Kapitalverkehrsfreiheit und eine einheitliche Währung, die mit einem festen Wechselkurs an den Euro gebunden ist. Das sind eigentlich attraktive Voraussetzungen für Investitionen. Meine Aufgabe als Handelskonsul ist es, diese Tatsachen deutschen Unternehmen zu vermitteln und sie für Engagements in Gabun zu interessieren. Das geschieht durch Investorenkonferenzen und Investorengespräche, die ich in meinem Offenbacher Konsulat abhalte.

Besuchen Sie Gabun?

Ja, im Frühjahr nächsten Jahres steht beispielsweise eine Reise mit interessierten Investoren nach Gabun an, die ich begleiten werde.

Macht Ihnen die konsularische Tätigkeit Spaß?

Ja, sehr. Ich wurde von meinen Eltern international erzogen und halte mich in meiner Selbstwahrnehmung für einen weltoffenen Menschen. Ich genieße es deshalb, über meine konsularische Tätigkeit ständig in neue Kontakte zu Bürgern und Repräsentanten zahlreicher Länder treten und mit ihnen über die aktuellen Entwicklungen in der Welt diskutieren zu können. Das hilft mir, neue Perspektiven zu gewinnen, meine Sicht der Dinge zu entwickeln und die Vielfalt der Welt zu bejahen. (tk)