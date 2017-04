Offenbach - Aus bislang unbekannten Gründen brach am frühen Sonntagmorgen in einer Wetterschutzhütte am Waldeck in Bieber ein Feuer aus.

Gassigeher hatten gegen 6. 50 Uhr den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandschützer hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Im Umkreis der hölzernen Hütte fanden sich jede Menge leere Flaschen, was darauf hindeutet, dass dort ein nächtliches Gelage stattgefunden hat. Zeugenhinweise an die Kripo unter der 069/80981234. (bg)