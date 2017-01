Hund beißt Jogger auf einem Waldweg

Offenbach - Ein Hund beißt einen Jogger in Offenbach, die Gassi-Geher flüchten jedoch einfach mit dem Vierbeiner. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Hund hat in Offenbach auf einem Waldweg zwischen der Schumannstraße und dem Sportgelände an der Rosenhöhe einen Jogger gebissen. Der Vorfall passierte am Samstag (7. Januar) gegen 15.30 Uhr. Der schwarze Mischling von der Größe eines Schäferhundes war einer von drei Vierbeinern, die in Begleitung von einer Frau und zwei Männern ohne Leinen herumtollten. Als die Hunde den stehengebliebenen Jogger sahen, rannten sie laut Polizei zu ihm. Der Mischling biss den 52-Jährigen leicht in die Rückseite des Oberschenkels. Anschließend leihnte das Trio die Hunde sofort an, flüchtete jedoch. Wie uns der Geschädigte mitteilte, weigerten sich die drei Personen ihm ihre Personalien zu nennen. Der Offenbacher erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Der Gebissene beschreibt die Frau als Mitte 50 und etwa 1,65 Meter groß mit leicht korpulenter Figur. Sie trug eine blaue Winterjacke sowie eine rote Hose. Einer ihrer Begleiter war etwa zehn Jahre älter und etwas größer mit graumelierten Haaren und Oberlippenbart. Der Brillenträger hatte eine khakifarbene Winterjacke an. Der zweite Mann war nochmals größer als seine Begleiter. Er ist offensichtlich Pfeifenraucher. Die Polizei sucht bereits nach den drei Gassi-Gehern. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069/8098-5100 auf dem Revier. Gleiches gilt für mögliche Zeugen, die Hinweise geben können. (dr)

