Hundeschwimmen in Offenbach abgesagt

Offenbach - Eigentlich sollten vom 1. bis zum 3. Oktober die Vierbeiner im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe plantschen können. Doch das Hundeschwimmen wurde jetzt kurzfristig abgesagt.

Wie schon im Hanauer Lindenaubad oder dem Waldschwimmbad in Dietzenbach sollten eigentlich auch die Offenbacher Vierbeiner in den kommenden drei Tagen in den Genuss kommen, ausgiebig im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe plantschen zu können. Erst danach wäre das Wasser im 25-Meter-Becken abgelassen worden, um dieses für den Winter vorzubereiten. Jetzt die kurzfristige Absage der Veranstaltung. Grund seien die hohen Auflagen des Gesundheitsamtes, die man nicht hätte erfüllen können. Auch keine schöne Nachricht für das Offenbacher Tierschutzheim. Mit einer Spendenbox wollten die Veranstalter die Einrichtung unterstützen. (jo)

