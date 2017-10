Unerfüllbare Auflage für Hundeschwimmen nach Beschwerde

Offenbach - Lautes Gebelle, Wedeln mit dem Schwanz, das Fell durch Schütteln vom Wasser befreien: So hätte es sich von Sonntag bis gestern beim Hundeschwimmen auf der Rosenhöhe abspielen sollen – hätte! Doch dann musste der Badbetreiber EOSC die Veranstaltung kurzfristig absagen. Von Steffen Müller

Der Grund: Auflagen des Gesundheitsamtes, die der Verein nicht erfüllen konnte und wollte. Das Unheil nimmt am Freitagvormittag seinen Lauf: Eine Schwimmerin entdeckt auf der Rosenhöhe den Aushang zur Veranstaltung – und beschwert sich beim Gesundheitsamt. Sie hat Angst, an den Tagen des Hundeschwimmens einem der Vierbeiner zu begegnen, und fürchtete um die Hygiene. Zur Erinnerung: Als Schwimmstätte ist für die Tiere das 25-Meter-Becken vorgesehen, das Wasser wird nach der Veranstaltung in den an das Gelände angrenzenden See abgeleitet. Für Menschen bleibt die Rosenhöhe an den drei Tagen geöffnet. Sie schwimmen im großen Becken, das mittlerweile von der Traglufthalle überdacht ist. Da beide Becken getrennte Eingänge haben, ist ein Zusammentreffen von Hund und Mensch gar nicht möglich.

Dennoch erteilt das Gesundheitsamt dem EOSC die Auflage, mit Bauzäunen einen separaten Weg zum Nichtschwimmerbecken zu schaffen. Diese Aufforderung hält der Verein für zeitlich nicht umsetzbar. Dem widerspricht Gesundheitsamtsleiter Dr. Bernhard Bornhofen. „Wir haben nichts Unmögliches gefordert.“ Er spricht von mangelnder Kommunikation. „Wir haben erst am Freitag von dem Hundeschwimmen erfahren.“ Zwar ist der EOSC nicht verpflichtet, die Veranstaltung anzumelden, als Aufsichtsbehörde kann das Gesundheitsamt aber bindende Auflagen erteilen.

Bilder: Vierbeiner plantschen im Waldschwimmbad Zur Fotostrecke

Rechtlich trifft den EOSC demnach keine Schuld, dennoch räumt der Vorsitzende Matthias Wörner ein, dass eine vorherige Kontaktaufnahme nicht geschadet hätte. „Als Hundebesitzer vergisst man manchmal die Bedenken Anderer.“

Nach einem klärenden Gespräch haben sich die Wogen geglättet. Nun soll das Hundeschwimmen nachgeholt werden. Schließlich waren solche Veranstaltungen in Bädern anderer Kommunen ein voller Erfolg, außerdem sollten Spenden für das Tierheim gesammelt werden. Ein möglicher Termin ist rund um den Reformationstag am 31. Oktober, der in diesem Jahr ein Feiertag ist.