Im Ring Center sind die Hasen am Start

Endlich ist es Frühling geworden und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen konnten schon eingefangen werden. Voller Tatendrang und Euphorie will nun die neue Frühjahrskollektion geshoppt werden, schmeckt das Eis an der Diele um Welten besser und von diesem Wohlgefühl geleitet, lassen sich Pläne für die Freizeit auch gleich viel besser schmieden! Auch im RING CENTER hat der Frühling schon Einzug gehalten. In den Geschäften und der Mall bereitet man sich mit großer Freude auf das nahende Osterfest vor. So zieren bunte Blümchen, Hasen und auch Osterküken das Center. Besonders beliebt ist das Hasenkarussell auf der Osterkirmes im Eingangsbereich vor Saturn. Auf der anderen Centerseite geht’s genauso rund: ein Osterhasen-Riesenrad wurde aufgebaut – dass nicht nur Kinderaugen mit Freude erfüllt.

Für die Kunden zu beachten gilt es, dass laut hessischem Ladenschlussgesetz am Gründonnerstag (13. April) alle Geschäfte um 20 Uhr schließen. Nach dem Feiertag am Karfreitag, kommt am Ostersamstag, den 15. April dann aber ab 11 Uhr der Osterhase höchstpersönlich ins Center. Meister Lampe hat echte Ostereier in bunt bemalt, und selbstverständlich auch welche aus Schokolade, zum Verteilen mit dabei. Das Kinderland öffnet wie gewohnt vormittags um 11 Uhr und lädt alle Kinder herzlich dazu ein, gemeinsam mit dem Team der Kinderbetreuung bis 15 Uhr bunte Osternester zu basteln. Außerdem unterhält Marc Laenders und Band auf der Bühne im Außenbereich und daneben lassen die Rhein Main Rockets mal so richtig „das Ei fliegen“. Mit vollem Einsatz unterstützt, werden die Footballer von ihren supersüßen Cheerleadern, die in Sachen Stimmung machen, in der ersten Liga spielen.

Alle Besorgungen rund um das Osterfest - Geschenke für die Kinder, Farbe für die Eier, Blumen für die Vase, oder gute Produkte für das leibliche Wohl können Sie in Ruhe im RING CENTER erledigen. Ob kurz vor dem Fest oder schon in den Tagen davor, bleibt ganz Ihren Planungen überlassen: Denn wie immer stehen den Besuchern natürlich rund 1200 Parkplätze zur Verfügung. Hier stellt man(n)/frau ohne Platzprobleme das Auto nicht nur kostenfrei, sondern auch zeitlich unbegrenzt ab, um die Einkäufe entspannt erledigen zu können. Mit über 35 Fachgeschäften freut man sich im RING CENTER auf Ihren Besuch. Bitte fühlen Sie sich immer herzlich willkommen bei uns. In diesem Sinne wünschen das RING CENTER seinen Kundinnen und Kunden ein schönes Osterfest!