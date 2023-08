„Im Vergleich zu Frankfurt noch glimpflich davon gekommen“: Polizei über das Unwetter

Von: Josefin Schröder

Gewitter und Starkregen setzten am gestrigen Mittwoch auch Offenbach zu. Die Folgen des Unwetters beschäftigen die Einsatzkräfte auch heute noch.

Offenbach – Die Einsätze der Feuerwehr Offenbach fokussierten sich in der Unwetternacht vor allem auf den westlichen Teil der Stadt, sowie Offenbach. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor. Auch das Technische Hilfswerk (THW) musste ausrücken.

Bei einem Großteil der insgesamt 23 Einsätze handelte es sich, um vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und herabgefallene Äste, teilt ein Sprecher der Polizei Offenbach mit. Wegen des Starkregens sei im Landkreis außerdem ein Acker abgerutscht. Mit den Aufräumarbeiten in und um Offenbach seien die Einsatzkräfte auch heute beschäftigt.

Unwetter auch in Offenbach: Polizei und Feuerwehr in Dauereinsatz

Bei einem anderen Notfall sei gestern Abend am August-Bebel-Ring ein Gullydeckel aufgrund der Wassermassen weggespült worden und daraufhin ein Auto in das Gullyloch gefahren. Die Einsatzkräfte befreiten zudem zwei Personen aus einem Auto in der Mainstraße.

Polizei und Feuerwehr waren in der Unwetternacht in und um Offenbach stark gefragt. © Drofitsch/Eibner/Imago

Verletzte habe es nach derzeitigem Stand nicht gegeben. Nach Angaben der Polizei kam es im Stadtgebiet zu 7 Einsätze, im Landkreis zu 16, im Main-Kinzig-Kreis gab es 13 und in Hanau mussten die Beamten 9 Mal ausrücken. Trotzdem: „Im Vergleich zu Frankfurt, sind wir glimpflich davon gekommen“, sagt der Polizei-Sprecher. (jos)

