Imbiss-Festival zur Aufwertung

Offenbach - Als „ersten Mosaikstein“ eines neuen Festekonzepts für die Innenstadt will die Tansania-Koalition den im jüngsten Stadtparlament beschlossenen Vorschlag verstanden wissen, demnächst ein sogenanntes Streetfood-Festival zu veranstalten.

Dabei werden in der Regel aus fahrbaren Imbisswagen heraus internationale Spezialitäten zum sofortigen Verzehr verkauft. Streetfood-Festivals gibt es mittlerweile in zahlreichen Städten.

Es gelte, auf verschiedenen Wegen den Niedergang der Innenstadt zu stoppen, begründete Dominik Schwagereit (FDP) den Vorstoß der Vierer-Koalition. Dazu gehöre außer einem solchen Festival als erstem Baustein, auch, alle bisherigen Feste in der City auf den Qualitätsprüfstand zu stellen. Jüngstes Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert, war für Schwagereit die nur wenig Publikum anlockende Reihe „Alice im Sommerland“.

Um ein neues Konzept umzusetzen, so der FDP-Stadtverordnete, müsse man externe Kreative mit ins Boot holen, die ein Gespür für neue Trends hätten. In Anspielung auf den früheren Leiter des städtische Presseamts, der einige erfolgreiche Innenstadt-Feste aus der Taufe gehoben hatte, bemerkte Schwagereit: „Ein Matthias Müller fällt nicht einfach vom Himmel.“

Oberbürgermeister Felix Schwenke hat als zuständiger Dezernent ein Festekonzept für 2019 angekündigt. Er begrüßte den Antrag der Tansania-Koalition und betonte, Innenstadt-Feste müssten zum Bestandteil des Stadtmarketings gemacht werden. Ein Konzept bedürfe sorgfältiger Vorbereitung, man müsse sich Zeit nehmen und Fachleute anhören, stimmte er dem von der Koalition beabsichtigten Vorgehen zu.

Streetfood-Festivals laufen in anderen Städten bereits erfolgreich. Jüngste Beispiele aus der Region, heißt es in der Begründung des Antrags, seien Weilburg und Idstein. In Gelnhausen sei das Festival um ein regionales Essensangebot ergänzt worden.

In Kooperation mit einem externen Veranstalter wären durch die Stadt nur die Standortfrage und die Genehmigung zu klären. Denkbar wären etwa der Hugenottenplatz, der Aliceplatz und der Stadthof. (mad)

