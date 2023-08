In der eigenen Wohnung gefangen

Teilen

Frustrierte Mieter: Michael Beckmann (links) und Branko Godec stehen vor dem defekten Aufzug. © Lynch

Senioren sind massiv eingeschränkt, Vonovia-Aufzug drei Monate außer Betrieb.

Offenbach – Mal eben einen Abendspaziergang vor dem Schlafengehen oder zum Kaffeekränzchen mit der Freundin, das überlegte sie sich zweimal. „Dieser Zustand ist unerträglich. Ich habe das Gefühl, vom Leben abgeschnitten zu sein“, klagte Herlinde Förster. Die Einkäufe mussten ihre Kinder erledigen, die arbeiten und kaum Zeit haben. Förster ist 93 Jahre alt und wohnt im neunten Stock. Seit Mitte Juni ist der einzige Aufzug ihres Wohnhauses in der Hermannstraße 27 außer Betrieb. Der TÜV hat ihn aus Sicherheitsgründen stillgelegt -– und Förster kommt kaum noch aus ihrer Wohnung.

Vonovia teilt der Redaktion zunächst schriftlich mit, dass der Aufzug erst Ende August wieder fahren kann. Vermutlich wegen des Drucks der anstehenden Berichterstattung geht aber plötzlich alles viel schneller und der Aufzug ist seit Dienstag wieder funktionstüchtig.

Anwohner zählen Missstände auf

Rückblick auf die Zeit ohne Aufzug: Eine Etage unter Förster wohnt Martina Böttcher (86). Ihre Schritte sind etwas langsamer als die von Förster. Die frühere Krankenpflegerin, die im Klinikum Offenbach gearbeitet hat, verlässt ihre Wohnung überhaupt nicht mehr. Zu anstrengend sei das für sie. „Das ist hier wie ein Gefängnis“, entrüstet sie sich. Böttcher fühlt sich sozial isoliert. Sie könne nicht mal mehr andere Bewohner des Hauses, das zehn Stockwerke mit je zwei Wohnungen hat, besuchen.

Das Haus gehörte bis zum 31. Dezember 2022 der Deutschen Wohnen und wechselte dann in den Besitz von Vonovia. Die Probleme mit dem Aufzug waren seit Frühjahr letzten Jahres bekannt, als er schon einmal für drei Monate ausfiel, so Förster in einem Schreiben an unsere Redaktion. Verantwortlich für ihre missliche Lage machen die beiden betagten Damen deshalb ihren neuen Vermieter Vonovia, der – mit über 500 000 Wohnungen und einer Million Mieter – - Deutschlands größter Wohnungskonzern ist. Dem Unternehmen werfen sie Untätigkeit vor und erzählen, der DAX-Konzern reagiere nicht auf ihre Kontaktversuche. Außer dem defekten Aufzug gebe es noch andere Mängel, die nicht behoben würden. Die Liste ist lang.

Branko Godec aus dem sechsten und Michael Beckmann aus dem vierten Stock zählen auf: Die Garage stehe seit einem halben Jahr offen, weil das Rolltor kaputt ist. Diebe sollen mehrere Fahrräder der Mieter geklaut haben. Im Treppenhaus bröckele an einigen Stellen der Putz. Immer wieder komme es zu Schäden aufgrund von Vandalismus. Durch das Dach dringt laut den Mietern Regenwasser ein. Das Treppenhaus werde nicht mehr gereinigt, da ohne Aufzug der Transport des sperrigen Putzwagens nicht möglich sei. „In der Vonovia-App steht, dass geputzt wurde. Das stimmt einfach nicht“, sagt der pensionierte Lehrer Beckmann.

Bei Detlev Dieckhöfer, Geschäftsführer des Mieterbundes Offenbach, liegen zwar keine Beschwerden aus dem Haus vor. Die Zustände überraschen ihn aber nicht. „Diese Unternehmen wollen natürlich maximalen Gewinn erzielen und geben daher möglichst wenig Geld aus“, teilt er unserer Redaktion auf Anfrage mit. Und: „Der erneute, monatelange Ausfall des Aufzugs wäre durch bessere Wartung und regelmäßiger Instandhaltung sicher vermeidbar gewesen“, sagt Dieckhöfer.

„Da gehe ich lieber ins Altersheim, als hierzubleiben“

Olaf Frei, Pressesprecher für den Geschäftsbereich Süd der Vonovia, geht in seiner schriftlichen Stellungnahme davon aus, dass der Aufzug Ende August wieder fahren kann. Früher könne eine Freigabe durch den TÜV aus Termingründen nicht erfolgen. Ein weiterer Monat Wartezeit für die Mieter. Sie hätten damit, wie im letzten Jahr, wieder drei Monate auf den Aufzug verzichten müssen - obwohl sie ihn so dringend benötigen.

Den Mietern in der Hermannstraße verspricht Vonovia-Pressesprecher Frei für den Zeitraum des Ausfalls eine Mietminderung. Die anderen Mängel, wie die Schäden am Dach, seien bekannt. Das Dach, defekte Schalter und Türen sollen repariert, der Putz erneuert und die Graffitis entfernt werden. Es seien bereits Dienstleister durch Vonovia damit beauftragt worden. Der ausgefallene Aufzug erschwere jedoch die Arbeiten im Haus. Den Vorwurf der Mieter, Vonovia würde das Haus vernachlässigen, weist Pressesprecher Olaf Frei zurück.

Herlinde Förster, die seit über einem halben Jahrhundert in der Hermannstraße 27 lebt, hat trotz der Reaktion des Wohnkonzerns eine Entscheidung getroffen. Sie will ausziehen. Zu groß ist ihre Sorge, dass es in Zukunft erneut zu Problemen mit dem Großvermieter kommt. Ihre Nachbarin Martina Böttcher pflichtet ihr bei: „Da gehe ich lieber ins Altersheim, als hierzubleiben.“