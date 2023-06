70 Prozent der Haushalte sollen ans Netz: Offenbach ist Fernwärme-Vorbild

Von: Christian Reinartz

Fernwärmeleitungen in einer Verteilerstation. © dpa

In Offenbach sollen 70 Prozent der Haushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Damit ist die Stadt Vorreiter für die meisten anderen Kommunen in Deutschland.

Offenbach – In Berlin werden die Eckpunkte der deutschen Fernwärme-Zukunft festgeklopft – da lohnt sich ein Blick auf die Realität vor Ort. Während nämlich der mit Abstand größte Teil der Republik noch viel vor sich hat, gilt Offenbach bereits als Vorzeige-Stadt in Sachen Fernwärme. Schon jetzt werden knapp 50 Prozent der Haushalte und damit etwa 60 000 Menschen in der Stadt auf diese Weise versorgt. Der Bundesdurchschnitt liegt lediglich bei dünnen 14 Prozent.

Anstatt sich auszuruhen, wollen Stadtverwaltung und Energieversorgung Offenbach noch höher hinaus. „Ziel ist, 70 Prozent der Haushalte an das Fernwärmenetz anzuschließen“, gibt Offenbachs Umweltdezernentin Sabine Groß als Losung aus. Nötig dafür ist ein massiver Netzausbau. Während bereits in der Stadtmitte und im Westen Offenbachs die Fernwärme sehr gut ausgerollt ist, sieht es in anderen Stadtteilen relativ mau aus. Das könnte sich laut EVO-Pressesprecher Harald Hofmann aber im Laufe der kommenden Jahre ändern.

Zukünftige Ausbaugebiete werden bis Anfang 2024 festgelegt

Denn festgelegt werden zukünftige Ausbaugebiete in einer sogenannten kommunalen Wärmeplanung. Auch hier hat Offenbach die Nase vorn. Während gerade aktuell in Berlin beschlossen wurde, dass alle Kommunen bis zum Jahr 2028 eine solche kommunale Wärmeplanung vorlegen müssen, arbeitet die Stadt Hand in Hand mit der EVO schon jetzt an der regionalen Energiewende. „Wir gehen davon aus, dass wir bereits Anfang des kommenden Jahres erste Ergebnisse vorlegen können“, sagt Groß.

Daran, dass der Anschluss an das Fernwärmenetz angesichts der Lage auf dem Energiesektor die beste Lösung ist, lässt EVO-Sprecher Hofmann keine Zweifel. „Gerade für Hauseigentümer hat das einen besonderen Charme“, erklärt er. Wer sich nämlich anschließen lasse, wälze mögliche Vorgaben in Sachen Energiemix einfach auf den Versorger ab. „Die Leute erfüllen so immer die aktuellen Anforderungen, weil wir sie als Versorger ja gewährleisten müssen.“

Die Sorge vieler Menschen, der Preispolitik der EVO durch ihre Fernwärme-Monopolstellung in Offenbach gnadenlos ausgeliefert zu sein, bezeichnet Harald Hofmann als „Unsinn.“

Auch der Frankfurter Energierechtsexperte Werner Dorß, der als ausgewiesener Experte für Fernwärme gilt und jahrelang ein großer Kritiker der Fernwärmepolitik der EVO war, sieht den Energieversorger auf einem guten Weg. „In der Branche gibt es ganze Herden von schwarzen Schafen“, sagt er. „Aber die EVO gehört nicht mehr dazu.“ Dennoch kritisiert er die grundsätzliche Struktur in Deutschland. Sein Vorwurf: „Bei den Energieversorgern mangelt es in Sachen Fernwärme in aller Regel an Transparenz.“ Das liege daran, dass keine Kontrollinstanz, wie etwa Bundeskartellamt oder Bundesnetzagentur formal für Fernwärmeunternehmen zuständig seien. Einzige Ausnahme sei gegenwärtig die Missbrauchsaufsicht über den Wärmepreisdeckel.

Dazu komme die Tatsache, dass viele Versorger bei der Fernwärme teure Energieformen abrechneten, aber billige nutzten. „Da wird billiges Holz verbrannt, aber 100 Prozent Erdgas abgerechnet“, beschreibt er die Zustände in großen Teilen der Branche. Dazu käme aktuell der Vorwurf des Greenwashings im Bereich Fernwärme. „Da wird Energie von den Unternehmen grün gerechnet, obwohl in Wahrheit herkömmliche Formen genutzt werden.“ Dennoch lässt er keinen Zweifel daran, welche Bedeutung er dieser Energieform beimisst: „Fernwärme als Energieform wird in Deutschland signifikant an Bedeutung zunehmen.“

Bei der EVO will man unterdessen angesichts der Entwicklungen auf dem Energiemarkt eine Preissteigerung in den kommenden Jahren nicht ausschließen. „Man muss sich aber immer klar sein, dass in dieser Zeit die Preise für Erdgas und andere Energieformen sich schneller und extremer erhöhen werden“, ist Hofmann überzeugt. Fernwärme sei schon in der Vergangenheit die preisstabilste Möglichkeit gewesen zu heizen. Das werde aller Voraussicht nach auch in Zukunft so sein. „Kritiker der Fernwärme rechnen immer nur mit den reinen Energiepreisen“, sagt Hofmann. „Aber das geht an der Realität vorbei.“ Fernwärmekunden hätten keine für Wartung, hätten keinen Ölkessel, keinen Extra-Heizungsraum und keinen Aufwand bei der Brennstoffbeschaffung. „Bezieht man diese Position mit ein, dann sind diese Kunden immer sehr gut gefahren.“

Was die Zukunft der Fernwärme in Offenbach angeht, ist Hofmann deshalb optimistisch. „Es wird schon bald niemanden mehr geben, der sich gegen die Fernwärme sperrt“, ist er überzeugt. „Die Leute interessieren sich jetzt schon extrem stark für die Fernwärme als Energieform, weil sie wissen, dass die Kosten in Zukunft bei allen anderen Energieträgern höher liegen werden.“