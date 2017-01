Infos zum Umbau des Kaiserlei

Offenbach - Details zum bevorstehenden Umbau des Kaiserleikreisels erfahren Interessenten bei einem Info-Abend der Stadt. Beginn ist am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Kulturzentrum Hafen 2, Nordring 129.

Oberbürgermeister Horst Schneider, Markus Eichberger als Leiter des Amts für Stadtplanung sowie weitere Vertreter der Stadt und des zuständigen externen Planungsbüros informieren über die dreijährige Bauzeit, die einzelnen Bauphasen und die bevorstehenden Behinderungen, auf die sich besonders Autofahrer in diesem Zeitraum einstellen müssen. Der Umbau des Autobahnanschlusses und der Neubau einer direkten Verbindung zwischen Frankfurt und Offenbach über die verlängerte Kaiserleipromenade sollen im Februar starten. Die Planungen sehen vor, dass sämtliche Fahrbeziehungen während der Bauzeit aufrecht erhalten bleiben; jedoch wird die Verkehrsführung im Baugebiet immer wieder an die jeweiligen Bauarbeiten angepasst. Autofahrer, Nutzer der OVB-Linien, Radfahrer und Fußgänger müssen sich auf längere Fahrzeiten und örtliche Umleitungen einstellen. Der S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen.

Dieser Umbau ist zugleich der Startschuss für die weitere Entwicklung des Gewerbegebiets Kaiserlei zu einem hochwertigen Dienstleistungsstandort an der Stadtgrenze zu Frankfurt. Das städtische Presseamt zeigt an diesem Abend erstmals Visualisierungen des neuen Verkehrsknotens nach dessen Umbau. Besucher, die mit dem Auto kommen, können dieses am nebenan gelegenen Messeparkplatz abstellen. Die Parkgebühr beträgt 50 Cent pro Stunde. (pso)

