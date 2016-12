Insa als Gastgeber bei „Das perfekte Dinner“

Offenbacher Personal-Trainer und Ernährungsberater

Offenbach - In der Woche vom 2. bis 6. Januar treten bei VOX täglich um 19 Uhr fünf Hobbyköche aus dem Rhein-Main-Gebiet bei „Das perfekte Dinner“ in den kulinarischen Wettstreit.

Mit dabei sind: der Offenbacher Personal-Trainer und Ernährungsberater Insa, Floristin Heike, Flugbegleiter David, Studentin Thanh und Geschäftsführer Matthias. Die erste Dinnerwoche des Jahres 2017 könnte man auch als „Suppenwoche“ bezeichnen, denn die Hobbyköche servieren zur Vorspeise alle Flüssiges. Doch ansonsten könnten die Menüs unterschiedlicher nicht sein. Am Ende eint die Kandidaten aber das gleiche Ziel: Als bester Gastgeber die Gewinnsumme von 3000 Euro zu erkochen! Wer das am Ende sein wird, entscheiden die Gäste allein unter sich mit ihrer Punktevergabe bei „Das perfekte Dinner“ in Frankfurt am Main und Umgebung.

Am Donnerstag ist der 42-jährige Insa an der Reihe, sein Können in der Küche unter Beweis zu stellen. Der gebürtige Senegalese achtet beruflich besonders auf die Ernährung, doch statt auf Fitnesskost dürfen sich die Gäste auf ein Potpourri der afrikanischen Küche freuen Fischsuppe mit Zitrone, Rinderragout in herzhafter Erdnusssoße mit afrikanischem Gemüse und Reis sowie karamellisiertes Vanillebrot. Mal sehen, ob er damit punktet... (mk)