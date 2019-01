Interview mit Oberbürgermeister Felix Schwenke: Mutig sein für Offenbach

Seit einem Jahr Oberbürgermeister, muss sich Felix Schwenke (SPD) – hier in seinem Dienstzimmer – ein ums andere Mal mit der regierenden Tansania-Koalition zusammenraufen. Bislang ist das geräuschlos gelungen.

Offenbach - „Rührung im Blitzlichtgewitter“ titelte unsere Zeitung als am 19. Januar 2018 Felix Schwenke bei einer launigen Veranstaltung in der Alten Schlosserei der EVO als Nachfolger von Horst Schneider in sein Amt als Oberbürgermeister eingeführt wurde.

Dass es nicht launig weitergehen würde, war klar: Muss der 39-jährige Sozialdemokrat doch gegen eine Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern regieren. Eine Bilanz nach einem Jahr Amtszeit.

Herr Schwenke haben Sie es schon bereut, das Wagnis „Oberbürgermeister ohne eigene Mehrheit“ eingegangen zu sein?

Nein. Aber in den letzten Tagen habe ich mir häufiger Mut zugesprochen und mir gesagt, ich wollte es ja freiwillig.

Sie spielen da sicher auf die aktuelle Haushaltssituation an. Wieso sind Sie am Mittwoch zum Gespräch mit der Regierungspräsidentin gefahren, obwohl das doch der Job des Kämmerers ist?

Natürlich habe ich darüber lange nachgedacht. Ich habe am letzten Wochenende auch bei der Fußballstadtmeisterschaft zahlreiche Gespräche mit Bürgern über diese Frage geführt. Am Ende war für mich entscheidend: Ich lasse meine Kollegen nicht im Stich, egal was ist. Denn es geht um Offenbach.

Was hatten Sie denn im Vorfeld ihren Magistratskollegen Sabine Groß, Paul-Gerhard Weiß und Peter Freier geraten?

Ich werbe seit dem erste Tag dafür, dass man die Verträge, die man unterschrieben hat, auch selbst einhält. Meine Position war: Der Schutzschirmvertrag muss über eigene Einsparungen eingehalten werden. Erst wenn das passiert ist, kann man in Gespräche gehen. Ich verstehe nicht, warum die Tansania-Koalition ausgerechnet bei der wichtigen Frage dieses Haushalt die Abstimmung mit mir nicht frühzeitig gesucht hat. Es hat auch am Anfang unserer Zusammenarbeit solche Fälle gegeben, aber da ging es um vergleichsweise kleinere Initiativen der Koalition.

Sind denn Ihre schwarz-grünen Magistratskollegen vielleicht zu nah an der Landesregierung dran, die sich ja immer damit brüstet, wie sehr sie Offenbach geholfen hat?

Ich verstehe nicht, warum CDU und Grüne nicht mutiger gegenüber den eigenen Parteikollegen auftreten. Ich finde es wichtig, dass man als Stadt Offenbach zunächst einmal seine Hausaufgaben erledigt, sprich Zahlen vorlegt, welche die Verträge einhalten. Dabei ist Sparsamkeit die wichtigste Grundlage. Man kann nicht alles mit der wachsenden Stadt begründen. Wer Verantwortung trägt, muss aber auch auf die Gesamtlage gucken: Wenn Bund und Land die Sozialgesetze bezahlen würden, die sie den Städten aufgedrückt haben, hätten wir in diesem Jahr 39 Millionen Euro Haushaltsüberschuss. Und wir brauchen 2019, um die wachsende Stadt zu finanzieren, 38 Millionen Euro. Es liegt doch auf der Hand, dass man als Offenbacher Kommunalpolitiker da aktiv werden muss. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum die Koalition nicht mit voller Härte mit Wiesbaden verhandelt. Ich glaube, die Offenbacher Bürger würden es gerade denjenigen, die das gleiche Parteibuch wie die Regierenden in Wiesbaden haben, in besonderem Maße danken, wenn sie mit entsprechendem Mut kämpfen würden.

Gehen wir davon aus, dass nun in Wiesbaden nicht mehr so viel zu holen ist. Gleichzeitig sind die Kosten für die wachsende Stadt unabweisbar. Wie soll das gehen, wenn sparen alleine nicht reicht?

Da sind wir wieder an dem Punkt, dass die Offenbacher Bürger dafür bezahlen müssen, dass andere ihre Sozialgesetze nicht bezahlen. Das sollte man deutlich kritisieren. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen: Es ist doch absurd, dass das Land die Stadt Offenbach zwingt, den Maindeich zu sanieren, uns die Sozialgesetze nicht bezahlt und uns dann auferlegt, unsere Steuern zu erhöhen, um den Maindeich zu finanzieren.

Noch mal zum Stichwort Sparsamkeit: Wird es denn bei der üppigen Stellenausweitung bleiben?

Ich bin auch bei diesem Thema gesprächsbereit. Alle sollten diese Bereitschaft zeigen. Weil Stellenausweitungen aufgrund der dauerhaften Mehrkosten so einen hohen Stellenwert beim Regierungspräsidium haben, halte ich das für wichtig.

Kommen wir zurück zu Ihrer Bilanz nach einem Jahr Amtszeit. Welche Reibungspunkte gab es denn am Anfang mit der Tansania-Koalition?

Zu Beginn kleinere, die wir nicht so breit in die Öffentlichkeit getragen hatten. Aber das hat sich dann nach ein paar Wochen gerüttelt.

Was haben Sie denn in dieser Zeit in ihrem Sinne durchsetzen können, wo waren die Widerstände?

Es ist einfach so: Da sind vier Parteien in der Koalition, und von diesen vier Parteien hat keine originär das Ziel, den Oberbürgermeister zu unterstützen. Das ist kein Vorwurf, das ist halt so. Das erhöht den Abstimmungsbedarf. Aber: Bis jetzt finden wir immer einen Weg, um uns zu einigen.

Blicken wir mal auf Ihre Wahlversprechen. Dazu gehörte eine Standortentwicklungsgesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke. Was ist daraus geworden?

Wir haben zwei Alternativen geprüft. Die eine war, für die Standortentwicklung eine eigene Gesellschaft einschließlich der Wirtschaftsförderung zu gründen. Nach intensiver Prüfung bevorzugen wir eine zweite Variante. Die Idee ist, dass wir die OSG zu einer Marketinggesellschaft ausbauen und die inhaltliche Verantwortung für die Standortvermarktung bei der Wirtschaftsförderung belassen. Das Thema ist in Abstimmung mit der Koalition. Ich bin guter Dinge, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.

Wie sieht es denn mit dem Bemühen um bezahlbaren Wohnraum und da insbesondere mit dem Vorhaben aus, dass die GBO selbst baut? Viel ist daraus bislang ja nicht geworden.

Das stimmt so nicht. Wir haben ganz konkret An den Eichen mehrere Grundstücke an die GBO für bezahlbare Wohnungen vergeben. Zudem ist mittlerweile intern die Debatte entschieden, ob die GBO auch bauen oder nur sanieren soll. Sie wird auch wieder mehr bauen, mindestens 30 Wohnungen pro Jahr. Und ganz konkret wird die GBO auf insgesamt sieben Grundstücken in Bieber-Nord und Bürgel-Ost Geschosswohnungsbau anpacken.

Weil wir gerade bei der GBO sind: Hat sich denn die neue Doppelspitze dort bewährt?

Das erfordert dort auch Abstimmung und Abstimmung ist nicht immer einfach.

Konnten denn die versprochenen Einsparpotenziale erzielt werden?

Nicht in dem Ausmaß, dass ich damit zufrieden wäre.

Das Interview führten Matthias Dahmer und Thomas Kirstein - das vollständige lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Offenbach-Post (19. Januar)