Catterfeld lässt sich im Offenbacher Capitol feiern

Offenbach - Comeback nach elf Jahren: Die ehemalige Telenovela-Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld hat musikalisch viel ausprobiert. Mittlerweile hat sie ihren Stil gefunden – und begeistert damit im Offenbacher Capitol. Von Sebastian Krämer

Manchmal ist das Leben als Sängerin wirklich nicht einfach. Da ist man seit elf Jahren nicht mehr auf Tour gewesen, die Fanszene beschwert sich schon und dann fällt auch noch Bengio aus, das geplante Vorprogramm und der Duopartner für den Titel „Irgendwas“. Doch Yvonne Catterfeld lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und entschuldigt sich höchstcharmant lächelnd beim Publikum im Capitol. Durch ihr Engagement bei der Castingshow „The Voice of Germany“ hat die Mutter eines Zweijährigen kurzfristig zwei aus der Show bekannte Sänger – Alessio Loriga und Tay Schmedtmann – als Vertretung organisieren können.

Von dem Telenovela-Star, der 2003 mit dem Produzenten Dieter Bohlen den musikalischen Durchbruch schaffte, ist 2017 nicht mehr viel übrig. Musikalisch ist Catterfeld eine erfolgreiche Metamorphose gelungen, nachdem sie in den letzten Jahren vom deutschen Chanson bis zum Songwriterstil einiges ausprobiert und letztendlich in einer Mischung aus Soul, Blues, und Pop ihr musikalisches Zuhause gefunden hat. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Catterfeld am Dienstagabend auf Titel ihrer älteren Alben verzichtet und lediglich auf ihre aktuelle CD „Guten Morgen Freiheit“ sowie die 2015 erschienene Platte „Lieber so“ zurückgreift.

Stimmlich wählt sie im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine angenehm tiefere Tonlage. Man merkt ihr an, dass ihr das, was sie singt, am Herzen liegt. So ändert sie mehrmals eine Anmoderation, um ihre Message deutlicher rüberzubringen. Zudem lädt sie das Publikum immer wieder dazu ein mitzusingen, was den Saal mehr und mehr in Stimmung bringt.

Die Lebensfreude und Power Catterfelds und ihrer erstklassigen Band greift aufs Publikum über. Mit einer feinnuancierten Soulstimme und einer sehenswerten Bühnenshow fällt es auch nicht weiter ins Gewicht, dass Catterfeld bei dem Song „Besser werden“ zu früh einsetzt. Mit dem Frankfurter Soulsänger Chimo erweitert sie ihr Programm noch um ein hörenswertes Duett. Fast mantraartig wiederholt sie ihren Dank ans Publikum, das ihr nach der jahrelangen Live-Bühnen-Abstinenz die Treue gehalten hat. Der Beifall zeige ihr, dass sie offensichtlich nicht alles falsch gemacht habe. Angesichts der tollen Atmosphäre und hohen musikalischen Qualität kann man diesem Understatement nur zustimmen und ergänzen: Auch wenn das Leben als Sängerin nicht immer leicht ist, kann es wie an diesem Abend sehr schön sein.

