Islamfeindliche Begrüßung in Offenbach

Defekte Werbeanlage sorgt für Verärgerung

Ein „Ortsschild", das Einheimische und Pendler erbost...

Offenbach - Seit Mitte vergangener Woche irritiert und verärgert ein Anblick an der Offenbacher Stadthalle. Das dortige „Megalightboard“ der Firma Ströer Media ist so blockiert, dass es nicht mehr wechselnde Anzeigen bietet, sondern unter einer Licher-Bierreklame ständig Frauen in Burka und der Spruch „Islamisierung stoppen“ zu sehen sind.