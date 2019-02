Blitzer: Früher Radar, heute Laser

Offenbach – Mitte der 1950er beginnt Telefunken, eines der namhaften deutschen Unternehmen der Funk- und Nachrichtentechnik, mit der Entwicklung eines Verkehrsradargerätes zur Zählung von Fahrzeugen und zur Messung von Geschwindigkeiten. Von Martin Kuhn

Vor 60 Jahren kommen die neuen Apparate in Düsseldorf erstmals zum Einsatz. Die „Radarfallen“ hatten Größe und dem Gewicht eines Röhrenfernsehers. Statt auf Radar- setzt man mittlerweile auf Lasertechnik, Daten werden per Funk weitergegeben. Acht stationäre Anlagen gibt es aktuell in Offenbach.

Blitzer, Starenkästen, Radarfallen. Der Autofahrer hat ein paar abwertende Bezeichnungen für die Messeinrichtungen parat; seit den 60er Jahren werden die Beamten gar als „Wegelagerer in Uniform“ bezeichnet. So etwas hörte und hört die Polizei gar nicht gern. Ihre Tempomessungen sehen sie als „wichtigen Bestandteil“, der zu mehr Sicherheit auf den Straßen beiträgt.

Für seinen Zuständigkeitsbereich belegt das Polizeipräsidium Südosthessen diese Aussage gern mit Zahlen. Für das Jahr 2017 weist die Statistik 1 250 Unfälle aus, bei denen ein Beteiligter zu schnell unterwegs war – ein Plus von 227 gegenüber dem Vorjahr. Dabei starben zehn Menschen, 580 wurden verletzt. Der Leiter der Abteilung Einsatz, Claus Spinnler, rechnet vor: „Alle sieben Stunden haben wir einen Verkehrsunfall in Folge der gefahrenen Geschwindigkeit registriert.“

Daher setzt das Präsidium auch auf Geschwindigkeitsmessungen, um die Autofahrer zu sensibilisieren. Die Beamten kontrollieren pro Tag zwei- bis dreimal die Geschwindigkeit mit mobilen Geräten. Einzelne Schwerpunkte werden regelmäßig in der Vorwoche angekündigt. Zusätzlich platzieren die Beamten den Enforcement-Trailer (ein Blitzer im Anhänger-Look) an ausgewählten Stellen. Die Polizei-Bilanz für das Jahr 2017: 25 477 Verfahren wurden eingeleitet; in 446 Fällen waren die Fahrer so schnell unterwegs, dass ein Fahrverbot notwendig wurde (Zum Vergleich 2016: 19 639 und 378).

Das anfangs aufgeführte „Jubiläum“ ist in Offenbach übrigens nicht zu feiern. Hier dauerte es etwas länger, bis die ersten Temposünder offiziell registriert wurden. Die erste Kontrolle gab es am 19. August 1969. Die anfangs mobile Einrichtung stand zur Premiere an der Strahlenbergerstraße, daraufhin für längere Zeit an der Sprendlinger Landstraße, der Mühlheimer und der Bieberer Straße – seinerzeit von der Polizei ausgemachte Unfallschwerpunkte.

Heute gibt es in der Stadt acht stationäre Anlagen – Taunusring stadtauswärts, Waldstraße / Odenwaldring in beide Richtungen, Rhönstraße / Goerdelerstraße in beide Richtungen, Mühlheimer Straße / Ulmenstraße in beide Richtungen, Mühlheimer Straße / Friedhofstraße stadteinwärts. Anlagen in der Strahlenbergerstraße und dem Spessartring mussten wegen Straßenbauarbeiten (Umbau des Kaiserleikreisels, Neubau des Polizeipräsidiums) abgebaut oder außer Betrieb genommen werden. Mobil kontrolliert die Stadt mit drei Messfahrzeugen und einem -anhänger.