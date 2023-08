Japan-Festival in Offenbach: Zwischen Kimonos und Cosplay

Von: Yvonne Fitzenberger

Der Cosplay-Wettbewerb am Samstagnachmittag auf der Hauptbühne zog die meisten Zuschauer an. © Fitzenberger

Japanisches Festival „Main Matsuri“ begeistert mit Moderne und Tradition

Offenbach – Schon auf der Frankfurter Straße werden Spaziergänger mit dem Wort Irashaimasen, japanisch für „herzlich willkommen“, begrüßt. Nur wenige Meter weiter wehen Klänge von Taiko-Trommeln und Shamisen, ein Zupfinstrument, über die Wiese des Büsingparks. Es ist das erste „Main Matsuri“, das drei Tage lang zahlreiche Besucher lockt, die japanische Kultur näher kennenzulernen.

Gerade am Samstagnachmittag sind Büsingpalais und -park gut besucht. An zahlreichen Ständen können sich die Festival-Gänger unter anderem über den berühmten japanischen Reisschnaps Sake, die japanische Schwertkunst Kendo oder über Reisemöglichkeiten informieren. Die Schlangen an den Essensständen wachsen unaufhaltsam – wer daran vorbeilaufen möchte, muss im Zickzack gehen. Vor den beiden Bühnen sitzen und stehen Zuschauer, denen eine Mischung aus traditionellen und modernen Tänzen sowie Musik präsentiert wird.

Kalligrafie und japanische Schwertkunst gehören zu den Traditionen Japans, die auch in Deutschland viele Interessenten finden. © Fitzenberger, Yvonne

Gerade diese Mischung aus Traditionspflege und Moderne fasziniert viele der Besucher. „Tradition ist Teil des Lebens in Japan“, sagt Florian Stange. Der 36-Jährige ist aus München zu Besuch bei Freunden. Für die Gruppe ist das „Main Matsuri“ Anlass, etwas zu unternehmen. „Traditionen werden von Generation zu Generation weiter getragen“, erläutert Stange, der selbst bei einer Gastfamilie in Japan lebte.

Ein weiterer Anzugspunkt für Besucher sind derweil auch die Auftritte. „So etwas sieht man sonst nicht“, sagt etwa Christian Hassenpflug. Die Verbindung zwischen Popkultur und Tradition fasziniert auch Beatriz Alves. Die Heusenstammerin erinnert sich vor allem an Songs wie „Dynamite“ von der koreanischen Pop-Band BTS, der als Flöten- und Shamisen-Variation über den Park weht.

So richtig voll wird es dann, als am Nachmittag der Cosplaywettbewerb auf der „Brother Sewing & Craft Main Stage“ losgeht. Ganze 27 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld dafür gemeldet – 26 von ihnen stehen dann auch auf der Bühne. Innerhalb von zwei Minuten präsentieren die „Kostümspieler“ nicht nur ihre Rüstungen oder Kleider, sondern auch den ausgewählten Charakter in Form von Tanz, Gesangseinlagen oder amüsanten Sketchen. Eine Jury, bestehend aus Organisatoren der Deutschen Cosplaymeisterschaft (DCM), bewertet den Auftritt. Moderatorin Nathalie Quillmann, 15 Jahre lang Inhaberin des Cosplay-Shops „MyCostumes“, lädt dabei die Zuschauer ein, sich selbst auch an einem Cosplay zu versuchen.

Essen verbindet: Wer Okonomiyaki (japanische Pfannkuchen) oder Onigiri (gefüllte Reisbällchen) probieren wollte, musste Geduld mitbringen. © Fitzenberger, Yvonne

Wer tiefer in die Welt der Manga oder Anime tauchen will, schaut sich in der „Artist Alley“ im Büsingpalais um. Künstler und Künstlerinnen wie Valeria Tralli alias Yaya-Chan, bieten dort ihre Zeichnungen in Form von Stickern, Prints oder Notizbüchern an. Als Grundlage dienen dabei oft bekannte beziehungsweise beliebte Comic-Figuren oder Videospiele – und müssen auch nicht immer aus Japan stammen.

Wer lieber selbst Feder und Papier in die Hand nehmen will, schaut bei einem der zahlreichen Workshops vorbei, die beispielsweise von Tralli und Marcel Kühn geleitet werden, oder besucht das Live-Zeichnen von Mangaka Christina Plaka. Auch traditionelle Kunst wie Ikebana (die Kunst des Blumensteckens) oder Chado (Teezeremonie) stehen auf dem Workshop-Programm der Matsuri-Besucher.

