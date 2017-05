Jimmy Hartwig - ein Vorbild für die Jugend

Offenbach - Der letztjährige Gewinner des DFB-Integrationspreises, die Bachschule, veranstaltete das „3. Offenbacher Fairplay-Turnier“. Von Jonas Diebold

Und da wollte der Ex-Kicker, Ex-Trainer, Schauspieler und derzeitige DFB-Integrationsbotschafter Jimmy Hartwig als gebürtiger Offenbacher unbedingt zum zweiten Mal in Folge dabei sein. Wenn Offenbach ruft, dann gibt es für den ehemaligen Nationalspieler keinen Termin, der wichtiger sein könnte. „Ich kann jetzt net, ich bin in Offebach“, wehrt er am Handy einen Anrufer ab und vertieft sich wieder ins Gespräch mit den Initiatoren, die er schon aus dem vergangenen Jahr kennt.

Wohl wie nur wenige kann sich Jimmy Hartwig in die Jugendlichen der Intensivklassen hineinversetzten und ihnen aufgrund seiner eigenen Erfahrungen Tipps mit auf den weiteren Lebensweg geben. Als Sohn eines afroamerikanischen Soldaten der US-Army und einer Offenbacherin, musste er sich in seiner Jugend in den 60er Jahren oft diskriminierende Beleidigungen wie „Scheiß Neger“ anhören. Er weiß, wie es sich anfühlt, aufgrund der Hautfarbe beleidigt zu werden. Dazu erzählt er eine Anekdote: Als sein damaliger Trainer bei den Kickers, Kurt Schreiner, von einem Spielervater gefragt wurde, warum denn der „Schwarze“ und nicht sein Sohn spiele, habe Schreiner geantwortet: „Weil der ,Schwarze’ besser Fußball spielt als dein Sohn“.

Diese Zeit prägte Jimmy Hartwig, der im berühmt berüchtigten Lohwald aufgewachsen ist. Sein Motto „Net schimpfe, mache!“, will den Jugendlichen sagen, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich nicht von Anderen entmutigen lassen sollen.

Die Schüler der Intensivklassen haben alle einen Migrationshintergrund, besitzen oft eine gleichwertige Schulausbildung wie die deutschen Schüler, aber sie sprechen noch nicht die deutsche Sprache. In den Intensivklassen werden sie sprachlich gefördert, bis sie dann in die Regelklassen eingebunden werden können.

Auf dem Fußballplatz spielt die Sprache dagegen keine Rolle. So ist Fußball eine tolle Gelegenheit, die verschiedenen Nationen zusammenzubringen. Zumal beim Turnier ohnehin mehr das menschliche Miteinander als bloßes Toreschießen zählt. So gibt es für die Mannschaften Fairplay-Punkte für wenige Fouls, faires Verhalten und das Einbinden der Ersatzspieler. In seiner Ansprache an die Mannschaften unterstreicht Jimmy Hartwig den Stellenwert des gegenseitigen Respekts. Er verurteilt die Stigmatisierung von Jugendlichen, die wie er teilweise in Gettos groß geworden sind: „Nicht jeder ist schlecht. Man kann nur schlecht werden, indem man Schlechtes tut.“ Das Thema Integration fange bei jedem Einzelnen an. Von seinen Nachfolgern in der Nationalelf fordert er, mehr Farbe zu bekennen, gegen rechtspopulistische Tendenzen. Der engagierte 62-Jährige berichtet weiter, dass er schon von diversen Parteien Anfragen bekommen habe. Aber das sei nichts für ihn, er wolle lieber frei Schnauze reden.

„Früher war Offenbach dunkel, heute leuchtet Offenbach“, ist Hartwig positiv von den Veränderungen in seiner Heimatstadt überrascht. In seinem alten Viertel, heute „An den Eichen“, hätte er gerne ein Haus gebaut. Was er auch noch vermisse, sei eine „Jimmy-Hartwig-Straße“, scherzt er.