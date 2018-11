Jugendzentrum Lauterborn: Teilschließung wegen Setzrissen

Offenbach - Setzrisse machen nicht nur Hausbesitzern in Offenbach zu schaffen. Nun ist auch eine städtische Einrichtung betroffen: Das Jugendzentrum Lauterborn musste einige seiner Räume schließen, da sich das Gebäude am Johann-Strauß-Weg abgesenkt hat. Von Steffen Müller

Momentan läuft der Betrieb provisorisch weiter, auf Dauer ist ein Neubau aber unausweichlich. 40 Kinder und Jugendliche besuchen täglich das JUZ Lauterborn. Hier treffen sie Freunde, spielen Playstation, machen Musik oder holen sich Rat von den Betreuern. Neun verschiedene Räume stehen für die verschiedenen Aktivitäten zur Verfügung. Doch momentan sind nur drei nutzbar. Aus Sicherheitsgründen mussten die restlichen geschlossen werden.

Das JUZ ist kein Einzelfall. Überall in der Stadt sind Gebäude betroffen, die durch Absenkungen im Boden Risse bekommen haben (wir berichteten). Der Rupelton im Offenbacher Untergrund hat sich durch den trockenen Sommer zusammengezogen und so für Verschiebungen im Erdreich gesorgt. Verschärft wurde die Lage, wenn dicht an der Immobilie Bäume stehen – und das ist beim JUZ ebenso der Fall wie bei den betroffenen Häusern in der Karl- oder Krafftstraße.

Lesen Sie dazu auch: Schäden durch Setzrisse: Bäume geben Häusern den Rest Schon wieder abgesacktes Fundament und schwere Schäden Dass mit dem JUZ nun ein Gebäude teilweise gesperrt werden muss, ist jedoch neu und zeigt, wie ernst der Zustand ist. Zwar haben Experten bei einer Überprüfung ihr Okay gegeben, dass die Nutzung der verbliebenen drei offenen Räumen problemlos ist, doch eine komplette Sanierung des JUZ wird es nicht geben, wie Jugenddezernentin Sabine Groß (Grüne) sagt. Für sie steht aber fest, dass die Anlaufstelle auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Darin ist sie sich mit dem restlichen Magistrat einig.

Mit ihren Kollegen Baudezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) und Kämmerer Peter Freier (CDU) hat sie bereits über einen möglichen Neubau gesprochen, der auf dem benachbarten Bolzplatz entstehen soll. Da es aber noch kein Konzept für ein neues JUZ gibt und erst die Finanzierung zu klären ist, müssen sich die Kinder und Jugendliche für unbestimmte Zeit mit der Interimsnutzung am jetzigen Standort begnügen.

Und die weist einige Tücken auf. Denn zu den gesperrten Räumen zählen auch die Toiletten und der Heizungsraum, was dazu führt, dass das JUZ derzeit mit Elektroheizung erwärmt wird. Als Ersatz für die Sanitäranlagen stehen Dixi-Klos bereit. Sabine Groß, die als Jugendliche selber häufiger im Lauterborner Jugendzentrum gewesen ist, kündigte an, dass hier Abhilfe geschaffen werden soll. Geplant ist ein Toilettenwagen. der mit einem überdachten Gang an das Hauptgebäude angeschlossen werden soll.

Allerdings drängt die Zeit für einen Neubau. Wie lange das 60er-Jahre-Haus den Rissen noch standhält, ist ungewiss. Die Jugenddezernentin geht zwar davon aus, dass es im Winter und Frühjahr keine weiteren Absenkungen geben wird, aber: „Wir müssen auf einen weniger heißen Sommer hoffen.“