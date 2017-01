Junge Straftäter sollen Schmiererei entfernen

Offenbach - „Schmuddelzonen“ sind nach Auffassung der FDP-Fraktion ein wichtiger Grund für das „unverdient schlechte Image der Stadt Offenbach“.

Zwar unterscheide sich Offenbach in diesem Punkt kaum von anderen Großstädten. Aber wenn der Ruf erstmal ruiniert sei, brauche es besondere Anstrengungen, um aus dieser Falle wieder herauszukommen, findet der Fraktionsvorsitzende Oliver Stirböck. Die Stadt müsse daher besonders erpicht sein, gegen Verwahrlosungstendenzen vorzugehen. Außerdem gebe es auch „schwerwiegende, objektive Probleme“. Es gehe nicht nur um Imagepflege. In einer Phase „relativen Desinteresses“ habe sich manches eingeschlichen und sei manches eingeschlafen. Nun will die FDP stärker gegen illegale Graffiti vorgehen lassen. Bisher wurden nur einige Flächen von der Aktion „Besser leben“ gereinigt und es gab punktuelle Finanzzuschussaktionen für Private. Nötig sei aber ein strukturiertes Konzept für Alt- und Neu-Fälle.

In Pforzheim haben sich die Liberalen das im Koalitionsvertrag vorgesehene „Graffitimobil“ abgeschaut. Dort werden Schmierereien fachmännisch, schnell und kostenfrei entfernt: Bei der Entfernung helfen straffällige Jugendliche der gemeinnützigen Arbeitsstunden, die sie vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft auferlegt bekommen haben. Dabei werden sie ehrenamtlich von professionellen Malern und Lackierern der Innung unterstützt.

„Im besten Fall beseitigen die erwischten Sprayer den von ihnen verursachten Schaden selbst – die beste Prävention und eine wirkungsvolle Wiedergutmachung“, beschreibt Stirböck das Pforzheimer Modell. Das dortige Anti-Graffiti-Mobil finanziert sich zudem durch staatsanwaltschaftlich oder gerichtlich verhängte Geldauflagen und Spenden. Diese Gelder dienen ausschließlich der Materialbeschaffung.

In Pforzheim verzichteten die ehrenamtlich tätigen Maler und Lackierer sowie Unterstützer des Projekts auf ihren Arbeitslohn und spendeten ihn dem gemeinnützigen Projekt. Weil das Mobil von der Polizei betreut wird, fallen keine Personalkosten an. Es seien alternativ aber auch „Stiftermodelle“ denkbar oder Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen. Dieser Weg könnte auch beim Betrieb von gemeinsam genutzten Gerätschaften beschritten werden, wie etwa bei Maschinen zur Entfernung von Kaugummis. (tk)

