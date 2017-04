Räuber-Quartett zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Offenbach - Mancher Überfall ist so speziell, dass der unbeteiligte Prozessbeobachter nicht weiß, ob er lachen oder weinen soll. Ein Fall dieser Couleur wurde gestern und vorgestern vor dem Landgericht Darmstadt verhandelt und endete mit Gefängnisstrafen für vier Offenbacher Angeklagte. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Patrick Kn. (21) ist mit zweieinhalb Jahren Knast dabei, Robert E. (25) mit dreieinhalb Jahren. Auf Bewährung kommen Angelo K. (20) und Jacqueline Kn. (18) davon, sie wurden zu zwei Jahren, beziehungsweise 22 Monaten Haft verurteilt und müssen je 200 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Alle wurden wegen besonders schweren Raubs in einem minderschweren Fall verurteilt. Zu ihren Gunsten wirkte sich aus, dass „das Gesetz Verräter mag“ (der Vorsitzende Richter Marc Euler). Zwei stellten sich kurz nach der Tat am 27. Februar 2016 – und verpetzten ihre Komplizen. Das wird nach Paragraf 46b des Strafgesetzbuches als Aufklärungshilfe immer belohnt. Ansonsten war den vier teils geringfügig vorbestraften jungen Leuten wohl nicht bewusst, wie hoch der Preis für einen Raubüberfall ist – wie Oberstaatsanwalt Alexander Homm in seinem Plädoyer ironisch auf den Punkt bringt: „Sie haben ganz oben in der Champions League mitgespielt!“ Homm fordert bei den drei Männern bis zu zehn Monate höhere Haftstrafen, bei der jungen Frau folgte der Richter dem Ankläger.

Vor etwa einem Jahr brütete E. die Idee aus, dem Bekannten R. 5000 Euro abzunehmen. Das sei die Summe, die R. mit dem Versteigern von ein paar selbst gebastelten Webseiten beim Auktionsportal Ebay verdient habe. Dass die Summe so hoch war, verdanke er laut E. allein den Angeklagten. „Um den Preis zu steigern, sollten wir künstlich mitbieten. Dafür versprach er uns Gewinnbeteiligung. Die haben wir aber nie gesehen!“, so der Quartettälteste. „An der Tanke, wo Patrick gearbeitet hat, ist uns dann die Idee zu der Scheißaktion gekommen.“ Urheber des Plans sei er selbst gewesen, er habe zuerst Patrick, dann Angelo überzeugt. Dann zieht Patrick noch die kleine Schwester mit rein.

Die 5000 Euro hat der unter laufender Bewährung stehende 24-jährige Ebay-Auktionator R. vom Bankautomat direkt in die Hosentasche gesteckt. Die will er gewechselt haben und akquiriert E. für diesen Dienst. E. will die Gelegenheit für den Raub nutzen. Mit Sturmmasken vermummt sollen K. und Kn., die Jüngsten und Schwächsten, R. das Geld abnehmen. Für den sicheren Erfolg hat E.s Frau dem Mädchen eine Dose Reizgas in die Hand gedrückt. Treffpunkt ist ein Wäldchen nördlich der Stadthalle. Doch R. sieht dunkle Gestalten und fühlt sich unsicher. Der per What’s-App koordinierte Überfall wird abgeblasen. Man vereinbart die Übergabe an E.s Wohnung. K. und Kn. verstecken sich hinter Containern, sie sollen dem noch im Auto sitzenden R. das Geld auf dem Fahrersitz abnehmen. R. sieht aber wieder Verdächtige, steigt sofort aus und will ins Haus.

Jetzt muss E. eine dritte Variante improvisieren. Unter dem Vorwand, eine Fahrradspeiche holen zu müssen, lockt er R. in den Keller. Hier warten die Komplizen, Kn. sprüht das Reizgas in die Augen, K. nimmt ihm den Briefumschlag mit dem Geld ab. Später treffen sie sich an der Tankstelle, teilen die: für die Männer je 1500 Euro, fürs Mädchen 500 Euro. Von dem Geld gönnt man sich unter anderem einen Besuch in einen Münchner Erlebnisbad.

