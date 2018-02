Justiz verfolgt Frau mit „Vollstreckungsvorankündigung“

Offenbach - Sigrid W. aus Bieber wartet auf Post von der Justiz: Mitarbeiter des Amtsgerichts Offenbach möchten ihr doch endlich erklären, warum sie mit der Vorankündigung einer Vollstreckung leben muss. Von Thomas Kirstein

Sie habe noch nie eine Mahnung erhalten, sei eine Schnellzahlerin, versichert Sigrid W. So hat sie am 16. Januar erstaunt zur Kenntnis genommen, dass ihr die Gerichtskasse Darmstadt mit Datum vom 12. Januar die Vollstreckung samt allen Folgen wie Einschaltung des Gerichtsvollziehers und Eintrag ins Schuldnerregister androht: Sie habe eine (nur mit Aktenzeichen, sonst aber nicht näher bezeichnete) Rechnung vom 17. November 2017 nicht beglichen; es geht um 613,50 Euro.

W. ist sich zwar sicher, eine solche Rechnung nie erhalten zu haben, was sie dem Gericht auch, verbunden mit der Bitte um Zusendung des ursprünglichen Bescheids, auch schreibt; gleichwohl gleicht sie „aus Angst vor dem Kittchen“ umgehend die offene Forderung aus: Die elektronische Überweisung ist belegt.

Ihre „Eingabe“ wird am 17. Januar von einer Mitarbeiterin der Gerichtskasse quittiert. Die Angelegenheit sei „zuständigkeitshalber zur weiteren Veranlassung an die zuständige Sachabteilung der weitergeleitet“ worden.

Am 19. Januar erfährt Frau W., um was es eigentlich ging. Die sie erreichende Rechnung für eine Grundbucheintragung des Amtsgerichts Offenbach ist auf den 12. Januar datiert. Die Frau täuscht sich, als sie glaubt, damit sei alles erledigt. Der nächste Blick in die Kontoauszüge, es ist der 26. Januar, belehrt sie: Die Oberfinanzdirektion hat ihrem Konto ohne jegliche Begründung die 613,50 Euro wieder gutgeschrieben.

Am 29. Januar erkundigt sich die Frau aus Bieber mit einem Fax beim Amtsgericht Offenbach, gibt ihrer Sorge Ausdruck, dass demnächst ein Gerichtsvollzieher vor ihrer Tür steht. Aufgeklärt wird sie jedoch nicht. Auch die erneute Bitte am 5. Februar bleibt ohne Reaktion.

Stattdessen schlägt die Justiz wieder zu. Am vergangenen Freitag, 16. Februar, findet sie in ihrem Briefkasten eine erneute Mahnung: diesmal plus einer Gebühr von fünf Euro.

Als brave Bürgerin will sie selbstverständlich bezahlen. Allerdings ohne die zusätzlichen Kosten und erst „wenn ich schriftlich über den Vorgang aufgeklärt werde und eine Entschuldigung erhalte.“ Sigrid W. setzt dem Amtsgericht, bei dem offensichtlich gewisse Desorientierung herrscht, eine Frist bis zum 23. Februar. Dann will sie weitere öffentlichkeitswirksame Schritte einleiten.

